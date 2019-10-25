Boydak Holding’in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu

25 Ekim 2019

HİLAL SÖNMEZ - KAYSERİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ve Boydak Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, Boydak Holding’de düzenledikleri basın toplantısında, holdingin yeni isminin “Erciyes Anadolu Holding” olarak değiştiğini açıkladılar.

Holding’in isminin terör örgütü ile bütünleşmiş olmasından dolayı yeni isim ve logo ihtiyacı duyduklarını söyleyen TMSF Başkanı Gülal, “TMSF yönettiği şirketlerin sadece bilançolarını yönetmiyor. Biz bu şirketlerin ve holdinglerin imajlarını da yönetmekle mükellefiz. Dolayısıyla holdingimizin isminin FETÖ PDY yapılanmasıyla, terör örgütü ile bütünleşmiş olması münasebetiyle holdingimizin ismini değiştirme ihtiyacı hasıl oldu. Holdingimize yeni bir imaj katmak amacıyla bir isim ve logo değişikliği yapma ihtiyacı hasıl oldu. Holding TMSF kayyımlığına geçtiği 2016 yılından bu yana sürekli olarak yükselen bir büyüme ve başarı grafiği çizdi. Bu rakamlar, yeni umutları, yeni hedefleri ve bu büyüklüğe yakışır bir isim değişikliğini de beraberinde getirdi. Bağrından çıktığımız Anadolu ve içinde olduğu coğrafyaya hâkim olan Erciyes Dağı yeni ismimizi oluşturdu. Yeni ismiyle Erciyes Anadolu Holding 8 ayrı sektörde 35 şirketiyle faaliyet gösteren ve neredeyse faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde liderliği taşıyan markalarıyla ulusal ve uluslararası alandaki güçlü büyümesine devam edecektir” dedi.

Holding cirosu üç yılda yüzde 83 arttı

Holding’in TMSF kayyımlığında yönetilmeye başladığı 2016 yılından bu yana gerçekleşen rakamlarını da paylaşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Erciyes Anadolu Holding, 2016 yılı Ağustos ayında TMSF kayyımlığı tarafından yönetilmeye başladı. 2016 yılının Ocak Eylül döneminde 533 milyon TL olan faaliyet karlılığı, 2019 yılı aynı dönemde yüzde 90.8 büyümeyle 1 milyar 17 milyon TL’ye yükseldi. Holding olarak ülkemizin geleceğine olan inancımız ve güçlü bilanço yapımızla faaliyet ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. 2016 yılı Ocak Eylül döneminde 4.7 milyar TL olan toplam ciromuz yüzde 83’lük artışla 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 8.6 milyar TL’ye yükseldi. Grubun 2016 yılındaki kombine vergi öncesi karı 615 milyon TL’den yüzde 80.3’lük artışla 2019 yılı aynı dönemde 1 milyar 109 milyon TL’ye, yine aynı dönem içerisinde ödenen vergiler ise yüzde 81.6’lık artışla 305 milyon TL’den 554 milyon TL’ye ulaştı” dedi.

Gülal, holding çalışan sayısı hakkında da, “13 bin 240 çalışanımız vardı. Bugün 12 bin 232 çalışan sayımız var. Burada bir FETÖ mücadelesi hasebi ile iş akidini sonlandırdığımız çalışanlarımız oldu. Ancak rakamlar gösteriyor ki, çalışan sayısı azalmış olmasına rağmen rakamlarımızda büyüme yakaladık” ifadelerini kullandı. Düzenlenen basın toplantısının ardından Gülal, holding bahçesinde Türk Bayrağı’nı göndere çekti, ardından çalışanlarla birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.