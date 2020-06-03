Boyplast, çevreye duyarlı hammadde üretti

03 Haziran 2020

Boyplast Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Boyplast olarak çevreci bir plastik hammadde yapma konusundaki Ar-Ge çalışmalarının 4 yıldır devam ettiğini, patentini aldıkları ve marka tescilini yaptırdıkları 3D printer kartuşlarında kullanılmak üzere hazırlanan ürünün, bu yıl içerisinde ‘İnnovaplast’ markası ile piyasada olacağını ifade etti. Saraç, İnnovaplast markası ile hazırlanan ürünün petrol tabanlı olmayıp bakteri tabanlı olmasından dolayı toprakla buluştuktan sonra kendi kendini yok edeceğini, yok olan kısmının aynı zamanda bir gübre görevi görerek toprağa ve çevreye zarar vermeyeceğini dile getirdi. Saraç ayrıca, yaklaşık sekiz aydır üzerinde çalıştıkları ve patentini alarak, marka tescilini yaptırdıkları zücaciye grubundaki bir ürünü de 2020 yılının ortalarında ‘Zuchca’ markasıyla piyasaya sunacaklarını da sözlerine ekledi.

Saraç, 2001 yılında bir çalışan ve dört ortak ile kurulan bugün ise aynı ortaklık yapısı ile hem Eskişehir hem de Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki fabrikası bulunan firmalarının her iki fabrikasında da beyaz eşya sektörü ağırlıklı olmak üzere savunma sanayi ve inşaat sektörü için üretim gerçekleştirdiğini söyledi. Saraç, toplamda 380 kişiye iş olanağı sunan Boyplast’ın kalıp tasarımından kalıp imalatına, enjeksiyon baskısından montajına, boyasından yüzey üzeri baskına kadar birçok prosesi bünyesinde barındırdığını kaydetti.

“Çin ile rekabet etmeye aday bir sektör”

Saraç, plastik sektörünün ülkenin cari denge ve ihracatı için önemli bir sektör olduğunu belirterek, işgücü, hammadde ve makine ile ilgili ana problemlerin çözülmesi durumunda sektörlerinin Çin ile rekabet etmeye aday, dünyada belirleyici ve cari açığa çözüm üreten bir sektör haline geleceğini ifade etti. Sektördeki en önemli problemin hemen hemen her sektörde olduğu gibi eğitimli ve yetişmiş eleman eksikliği olduğunu söyleyen Saraç, sektörün beklentilerini ise şöyle sıraladı: “Yerli makine üreticileri daha çok desteklenerek üretilen makinelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda kalite ve fiyat rekabetini sağlayacak yapıya ulaşmaları sağlanmalı. Plastik hammaddelerde yüzde 85 civarı yurtdışı bağımlılığımız var. Yeni yatırımlar ile desteklenmeli, bu bağımlılıktan kurtulmalı, inovatif ve çevreci hammaddelere yatırım yapılması sağlanmalı.”