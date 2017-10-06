Bozdağ: MTV'de yeni zam rutin artışın çok üstünde olmaz

06 Ekim 2017

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde TBMM'ye gönderilen tasarıda planlanan yüzde 40 artışın aşağı indirilmesi için çalışmaların yapıldığını, yüzde 15 civarında öngörülen yeniden değerlendirme oranının çok üzerinde bir artış beklemediğini söyledi.

Kanal 24'ün canlı yayınında konuşan Bozdağ, "MTV'de yüzde 15 rutin artış zaten olacak, onun üzerinde artış olacak mı, ne kadar olacak, bunun çalışmasını Maliye Bakanı yürütüyor. Ben MTV'de yüzde 15'lik rutin artışın çok üzerinde bir artış olacağını sanmıyorum" dedi.

MTV'de yapılması planlanan yüzde 40'lık vergi artışını da içeren torba yasa tasarısı dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. 130 maddeden oluşan "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nda pek çok alanda vergi artışı öngörülüyor.

Türkiye ekonomisinin makro anlamda en güçlü olduğu alanların başında gelen bütçe dengesi geçen yıl yaşanan darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemler ve artan savunma harcamaları ile bozulmaya başlamış, GSYH'ya oran olarak bütçe açığı yüzde birden yüzde ikiye çıkmıştı.

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Kaynak: Reuters