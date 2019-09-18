Bozok Teknopark, Yozgat’ın ekonomisini ve sanayisini canlandırmayı hedefliyor

18 Eylül 2019

Hilal SÖNMEZ

Anadolu’nun en genç teknoparkları arasında yer alan Bozok Teknopark’ın ilk firmanın 2015 yılında faaliyete başlamasıyla bugün itibarıyla bünyesinde 12 firma yer alıyor. İki firma ise başvuru süreci aşamasında bulunuyor. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ön kuluçka ve kuluçka merkezi ile kentin Ar-Ge potansiyelini ortaya çıkaracaklarını söyleyen Bozok Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Dilara Demir, “Öncelikle firmalarımızın yerli üretim ürünlerini piyasaya sürerek Yozgat’ın ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise Ar-Ge kültürünü kente yerleştirmeyi hedefliyoruz. Yozgat’ın teknoloji üssü haline gelmesini ve yıllardır beklenen nitelikli eleman gücüne kavuşmasını amaçlıyoruz. Bunun için kentin tüm dinamikleri ile birlikte çalışmalarda bulunacağız” dedi.

Kent ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayanıyor

Yozgat’ın yeraltı kaynakları, tarım ve hayvancılık alanlarında uygun şartlara sahip olduğunu ancak üretimin hala geleneksel yöntemlerle yapıldığını kaydeden Demir, “Kent ekonomisi daha çok tarıma ve hayvancılığa dayanıyor. Öte yandan yeraltı madenleri bakımından oldukça zengin bir kent. . Teknopark yönetimi olarak Yozgat’ın tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra medikal, kimya, makine ürünleri ve yazılım alanında da gelişme göstermesini sağladık” diye konuştu.

Kent sanayisinin de yeteri kadar gelişme gösteremediğini söyleyen Demir, daha çok özel sermaye tarafından sanayi yatırımların bulunduğunu söyledi. Teknopark olarak üniversite sanayi işbirliğinde nitelikli ürünler elde edip bunları sanayinin gelişmesinde kullanmaya yönelik çalışmalarının bulunduğunu belirten Demir, açılan her yeni fabrikanın nitelikli insan gücünü de çekeceğini, bu sayede kentin ekonomisine önemli katkılarda bulunacağını iletti.