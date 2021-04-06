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Boztepe Tarım İşletme Müdürlüğü kiraya verilecek

Boztepe Tarım İşletme Müdürlüğü üretim tesislerini 5 yıllığına kiralanması için ihaleye çıkılıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Şanlıurfa Boztepe Tarım İşletme Müdürlüğü'ne ait Sebze Tohumculuğu Üretim Tesisi Kompleksi: 5 adet sera (10.000 metrekare) 1 adet fide serası (1.000 metrekare ve sera bağlantı yollarıyla beraber (4.000 metrekare) içerisinde 4 adet iklim kontrollü oda, laboratuvar ve sosyal tesis bulunan 1 adet İdari Bina olmak üzere sera kompleksinin toplam alanı 15 dekar olarak 5 yıllığına kiraya verilecek.

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