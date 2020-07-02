ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Ekonomi
  • BP çalışanların yüzde 15'ini işten çıkarmayı planlıyor

BP çalışanların yüzde 15'ini işten çıkarmayı planlıyor

BP COVID-19 etkisiyle iş gücünü yüzde 15 azaltmayı planlıyor.

BP çalışanların yüzde 15'ini işten çıkarmayı planlıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Londra merkezli BP, hem COVID-19 salgını nedeniyle hem de CEO Bernard Looney'nin petrol ve gaz şirketini yenilenebilir enerji alanına kaydırma planı kapsamında, çalışanların yaklaşık yüzde 15'ini işten çıkarmayı planlıyor.

BP'nin çalışanlarıyla gerçekleştirdiği telekonferansı dinleyen kaynakların verdiği bilgiye göre, Looney çalışanlara BP'nin, mevcut 70 bin 100 çalışandan 10 binini işten çıkaracağını ve işten çıkarmaların çoğunun yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

BP’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap