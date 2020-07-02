BP çalışanların yüzde 15'ini işten çıkarmayı planlıyor
BP COVID-19 etkisiyle iş gücünü yüzde 15 azaltmayı planlıyor.
Londra merkezli BP, hem COVID-19 salgını nedeniyle hem de CEO Bernard Looney'nin petrol ve gaz şirketini yenilenebilir enerji alanına kaydırma planı kapsamında, çalışanların yaklaşık yüzde 15'ini işten çıkarmayı planlıyor.
BP'nin çalışanlarıyla gerçekleştirdiği telekonferansı dinleyen kaynakların verdiği bilgiye göre, Looney çalışanlara BP'nin, mevcut 70 bin 100 çalışandan 10 binini işten çıkaracağını ve işten çıkarmaların çoğunun yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi.
BP’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.