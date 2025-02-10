BP hisseleri Elliott hamlesiyle zirveye çıktı
Petrol devi BP'nin hisseleri yüzde 7 yükselerek ağustostan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. BP hisselerindeki bu tırmanış Elliott Management'ın şirkette hisse biriktirdiğinin ortaya çıkmasının hemen ardından geldi.
Aktivist yatırımcı Elliott Management'ın petrol devinde hisse biriktirdiğinin ortaya çıkmasının ardından BP'nin hisseleri yüzde 7 artarak ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Geçen yıl BP hisseleri neredeyse yüzde 16 düşerken, diğer enerji devleri Shell yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti, ExxonMobil ise yüzde 8 yükseldi.
Yönetim değişikliği iddiası
Öte yandan analistler BP’nin rakiplerine kıyasla düşük performans gösterdiğine dikkat çekerek, yönetim kurulunda değişikliğe işaret etti. BP CEO’su Murray Auchincloss ise yatırımcı güvenini yeniden sağlamaya çabasında. Eski CEO Bernard Looney'nin Eylül 2023'te çalışanlarla olan ilişkilerini açıklamadığı gerekçesiyle istifasının ardından şirketin stratejisi yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor.
BP için stratejik dönüşüm planları
ABD merkezli Elliott, BP'yi dönüşümsel önlemleri değerlendirmeye teşvik ederek hissedar değerini artırmayı hedefliyor. Hissenin büyüklüğüne dair bilgi verilmezken, Elliott'un yatırımının 'önemli' olduğu belirtiliyor.