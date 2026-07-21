Brent petrol 90 doları aştı, güvenli limanlar alarmda

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, küresel enerji piyasalarında doğ­rudan tedarik şoku endişelerini tetikledi. Uluslararası vadeli pi­yasalarda Brent petrolün varil fi­yatı, haftaya sert bir sıçramayla başlayarak kapanışa göre yakla­şık yüzde 2,7 artışla 90,48 dolar seviyesine ulaştı. Gün içinde en yüksek 91,41 dolar seviyesini test eden Brent petrol, Cuma günü­nü 88,10 dolardan tamamlamış­tı. ABD hafif petrolü Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda 83,70 dolar­dan alıcı buldu. Petrol gün için­deki seyrini tekrar 90 doların al­tında indi. Yükselişin arkasında, ABD ile İran arasında hafta sonu tırmanan askeri çatışmalar yer aldı. İran’ın Tesnim Haber Ajan­sı, ABD güçlerinin Hürmüz Bo­ğazı yakınlarındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kenti­ne gece saatlerinde hava saldırı­sı düzenlediğini bildirdi. Bölge­den gelen bir diğer kritik haberde ise İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD’nin ülkenin güneybatısın­daki Huzistan eyaletinde inşası süren Darhovin nükleer santral sahasını hedef aldığını duyurdu.

Boğazdan geçen tanker sayısı yeniden düştü

Diplomatik tarafta ise geri­lim tavan yapmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta İran ile ateşkes sağlanama­ması halinde gerilimin tırman­masına hazırlıklı olunması yö­nünde arabulucu ülkelere uyarı mesajı ilettiği iddia edildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise olası bir misillemeye karşı İran’a hiçbir şarta bağlı kalmaksızın tüm güçleriyle karşılık verilece­ğini açıkladı. Dünya petrol tica­retinin en önemli geçit noktası olan Hürmüz Boğazı’ndan geçen tanker sayısındaki belirgin dü­şüş, sevkiyatların yavaşladığını ortaya koydu. Analistler, piyasa­nın halihazırdaki düşük stok se­viyeleri nedeniyle arz risklerini henüz tam olarak fiyatlamadığı­na ve önümüzdeki günlerde böl­geden petrol ihracatının daha da aksayabileceğine dikkat çekti.

Orta Doğu’daki sıcak çatış­ma ortamı, küresel yatırımcıla­rın riskli varlıklardan kaçarak güvenli limanlara sığınması­na yol açtı. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin dolar seviyelerin­de dengelenirken, enflasyonist baskılar ve jeopolitik belirsizlik altın fiyatlarındaki güçlü duru­şu destekliyor. Ons altın dün gün içinde 4 bin 45 dolara kadar yük­seldi. İç piyasada da ons altın ve dolar/TL kurundaki seyre para­lel olarak gram altın 6.080 TL se­viyelerinden işlem görüyor. Dün gün içinde 6 bin 128 TL seviye­leri görülmüştü. Sanayi talebi ile güvenli liman algısı arasında denge kurmaya çalışan gümüş piyasasında ise ons gümüş 56,50 - 56,80 dolar bandında hareket ederken, yurt içinde gram gü­müş fiyatı 86,20 TL seviyelerin­den alıcı buluyor.

Dolar/TL ve Borsa İstanbul’da risk baskısı

Enerji maliyetlerindeki artış ve küresel risk iştahındaki zayıflama, gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Türkiye’nin enerji ithalatçısı konumunda bulunması nedeniyle petrol fiyatlarındaki yükseliş cari açık ve enflasyon beklentilerini olumsuz etkiliyor. Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde 47,18 TL seviyelerinde seyrederek yukarı yönlü eğilimini korudu. Küresel piyasalardaki jeopolitik satış dalgası Borsa İstanbul’a da yansıdı. Dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle havacılık ve sanayi hisselerindeki satış baskısıyla 14 bin puan seviyesinde dalgalı bir seyir izledi. Analistler, Brent petrolde teknik açıdan 90,05 doların destek, 90,53 doların ise kritik direnç bölgesi olarak takip edildiğini belirtiyor. Borsa İstanbul tarafında ise 13.900 puan seviyesi ana destek konumunu korurken, yukarı yönlü tepki alımlarında 14.200 puan direnç olarak öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği ve ABD-İran hattından gelecek resmi açıklamalar, hafta boyunca tüm piyasaların ana yön belirleyicisi olmaya devam edecek.