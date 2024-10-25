Brent petrol güne artışla başladı! Varil fiyatı: 74,33 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,33 dolardan işlem görüyor. Bu sırada ABD'de ekonomik hareketliliğin arttığına işaret eden verilerin enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedeflediği seviyeye gelmesinin zaman alacağı ihtimalini güçlendirmesiyle fiyatlar baskılanıyor.

Petrol fiyatları, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İran'a saldırı planını onayladığına yönelik açıklamaların ardından piyasa oyuncularının arz endişelerinin artmasıyla da yükseliş gösterdi.

Fed'e dair beklentiler petrol fiyatlarında yükselişi kısıtlıyor

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ekim ile biten haftada 227 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İş gücü piyasasının dayanıklı kalmaya devam ettiğini gösteren veriler dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebe yönelik endişeleri hafifletse de bu durumun Fed'in gelecek toplantılarında agresif faiz indirimi yapmaktan kaçınacağı beklentilerini gündeme getirmesi fiyatların yükselişini kısıtladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar geriledi. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

ABD Dolar Endeksi yüzde 0.5 artarak 104,11'e yükseldi

Yüksek faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açarak petrol talebini azaltacağı düşünülüyor. ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre saat 09.31'de (06.31 GMT) yüzde 0.5 artarak 104,11'e yükseldi. Brent petrolde teknik olarak 80,09 doların direnç, 71,07 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.