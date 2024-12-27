Brent petrol güne yükselişle başladı! Varil fiyatı 72,74 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,02 artarak 72,74 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 69,41 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 74,13 doların direnç, 71,11 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'de hükümetin açıkladığı teşvik paketlerinin ülkede ekonomik hareketliliği artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yükseldi.

ABD'de talep endişeleri azalıyor

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Aralık ile biten haftada 219 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'li ödeme sistemleri sağlayıcısı Mastercard'ın perakende satışlara ilişkin raporunda, ülkedeki perakende satışların, satışları artırmak için yoğun promosyonların yapıldığı tatil sezonunda yıllık bazda yüzde 3,8 artış gösterdiği ifade edildi. Söz konusu veriler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebe yönelik endişeleri hafifleterek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Dünya Bankası Çin'in büyüme beklentisini revize etti

Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan Dünya Bankası raporunda, ülke ekonomisinin büyüme beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Çin'de gelecek yıl ekonomik iyileşmenin yaşanacağına ilişkin beklentiler, petrol fiyat artışında etkili oldu.

Raporda, Çin'in bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin, bankanın hazirandaki tahminlerine kıyasla 0,1 puan ve gelecek yıla dair tahminin 0,4 puan artırıldığı belirtilirken, ülke ekonomisinin 2024'te yüzde 4,9 ve 2025'te 4,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.