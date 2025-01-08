Brent petrol güne yükselişle başladı: Varil fiyatı 77,12 dolar

Brent petrolün varil fiyatı dün günü 76,81 dolar seviyesinde tamamlamıştı.Bugün ise saat 09.44 itibarıyla 77,12 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 74,12 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 77,40 doların direnç, 70,70 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Resmi stok verileri gün içinde açıklanacak

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 22 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 250 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklentinin üzerinde düşüş olması, ülkede talebin güçlendiğine işaret ederek petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Donald Trump'ın atacağı adımlara ilişkin açıklamaları fiyatları etkilemeye devam ediyor. Fed'in bu yıl faiz indirim hızını yavaşlatacağına yönelik beklentiler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin yavaşlayacağına işaret ederek fiyatları aşağı çekiyor.