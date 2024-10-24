Brent petrol günü yüzde 0,6 artışla açtı! Varil fiyatı 75,32 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,32 dolardan işlem görüyor. Büyük petrol üreticilerinin çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da süregelen çatışmaların petrol arzında aksamaya sebep olacağı endişeleri, fiyat artışını desteklemeye devam ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) dün yayımladığı verilere göre, ABD'nin günlük ham petrol üretimi 12-18 Ekim haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 926 bin varile geriledi. Üretimdeki gerileme, piyasa oyuncularının arz endişelerini körükledi. Bununla birlikte ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 902 bin varil artışla 6 milyon 431 bin varil oldu. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde artan petrol ithalatı, talebe ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatların artışını destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıklaması, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek, arz fazlası endişelerinin piyasada devam ettiği algısını güçlendirdi. Bu durum, petrol fiyatlarının yükselişini sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 80,43 doların direnç, 70,01 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.