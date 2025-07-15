Brent petrolde düşüş: Fiyatlar yeniden 69 doların altına indi

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda bugün saat 10.08 itibarıyla yüzde 0,7'lik düşüşle 68,71 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 66,39 dolardan alıcı buldu.

Dün 70,53 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 69,21 dolar seviyesinde kapatmıştı.

Trump'ın açıklamaları takip ediliyor

Petrol piyasalarında fiyatlamalar, artan jeopolitik riskler ve arz-talep dengesine dair yoğun haber akışından etkilenmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin açıklamaları da yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Trump, Ukrayna'daki savaş için 50 gün içinde bir barış anlaşmasına varılamaması durumunda Rusya'ya yüzde 100 oranında ikincil gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Ayrıca İsrail basınında yer alan iddialara göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ı Hamas'la olası bir ateşkes anlaşması için kendisine bir hafta daha süre tanımaya ikna etti.

Uzmanlara göre, yıl başından bu yana OPEC+ ülkelerinin üretim artışına ve Trump'ın ticaret politikalarına rağmen petrol piyasalarının dirençli kalması dikkat çekiyor. Ancak Suudi Arabistan'ın üretimi artırdığı bu dönemde, küresel ölçekte talep zayıflamasına dair sinyallerin bu dayanıklılığı sınayabileceği ifade ediliyor.

Teknik analizlere göre Brent petrolde 75,3 dolar seviyesi direnç, 62,72 dolar ise destek noktası olarak izleniyor.