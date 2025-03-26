Brent petrolün fiyatı güne artışla başladı! Jeopolitik gelişmeler fiyatları nasıl etkileyecek?

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 4,6 milyon varil azaldığını bildirdi. Beklentileri önemli ölçüde aşan düşüş talebi artırdı. Bu durum da petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Petrol fiyatları, ABD'deki talep artışı ve ABD'nin Venezuela ile İran'ın petrol ihracatını sınırlama çabalarıyla yükselirken, yatırımcıların Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine temkinli yaklaşımı kazançları sınırladı.

Dün 72,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artarak 72,68 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,16 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 73,59 doların direnç, 70,99 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.