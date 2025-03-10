Brent petrolün üç haftalık gerilemesi sürüyor

Cuma günü 73,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 azalarak 69,78 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,42 dolardan alıcı buldu. Analistler, Brent petrolde teknik olarak 73,84 doların direnç, 68,14 doların ise destek olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Trump'ın Kanada ve Meksika'dan petrol ithalatına yönelik tarifeleri önce uygulamaya koyup ardından ertelemesi, Çin ürünlerine yönelik vergileri artırması ve Çin'in buna tarım ürünleri üzerinden misilleme yapması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

OPEC+ grubunun nisan üretim planı

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisanda üretimi artırma planı da etkili oluyor.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kazakistan, Irak, Rusya ve Cezayir'in gönüllü olarak uyguladığı günlük 2,2 milyon varillik üretim kesintisinde ilk üretim artışı, daha önce planlandığı gibi nisanda başlayacak. Bu kapsamda, söz konusu ülkeler gelecek ay üretimlerini günlük 138 bin varil artıracak. Bu konuda açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Piyasada bir dengesizlik olursa, her zaman aksi yönde adım atabiliriz." dedi.

ABD-İran arasında neler oluyor?

ABD, İran'a karşı "maksimum baskı" politikasını sürdürüyor. Bu kapsamda, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatına yönelik muafiyetin kaldırılmasının, İran'a uygulanan "maksimum baskı" politikasının bir parçası olduğunu belirtti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı görüşmede Waltz, bu kararın Irak'ın enerji istikrarını etkileyebileceğini ancak ABD ile koordinasyonun önemini vurguladı. Sudani ise Irak'ın ABD ile ekonomik ilişkilerini genişletme kararlılığını yineleyerek ABD'li şirketleri yatırıma davet etti.

ABD'nin İran'a yönelik enerji yaptırımlarını sıkılaştırması, küresel petrol ve doğal gaz piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken, bu gelişmenin petrol fiyatları üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.