Brent petrolün varil fiyatı 72,09 dolar (5 Aralık 2024)

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 azalarak 72,09 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,25 dolardan alıcı buldu.

Çin'de ekonomik yavaşlamanın petrol talebini düşüreceği endişesi piyasaları etkilemeye devam ediyor. Çin ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti. Uzmanlar, ülkede zayıf iç talep ve deflasyon eğiliminin ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü ifade ediyor.

ABD'de ekonomik yavaşlama endişesi fiyatları baskılıyor

Dünyanın ne çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonomik yavaşlama endişesi fiyatları baskılıyor. ABD'de Enerji Enformasyon İdaresi verisine göre, ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 1 milyon 400 bin varil, benzin stokları yaklaşık 2 milyon 400 bin varil arttı. Ülkede stoklarda artış olması, talebin yavaşladığına işaret ederek petrol fiyatının düşüşünü destekliyor.

OPEC+ 2025 kararları

Yatırımcılar bugün OPEC+ grubunun gelecek yıla yönelik üretime ilişkin vereceği kararı bekliyor. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinin bulunduğu OPEC+ grubunun arz kesintilerini gelecek yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar sürdürmeye devam etmeleri bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,45 doların direnç, 70,77 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.