Brent petrolün varil fiyatı 74 doları aştı (1 Kasım 2024)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,01 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı dün gün içinde yüzde 2,2 artış gösterdi. Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da savaşın etkisiyle küresel arzın sekteye uğrayabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Fiyatların artışında, İran'ın, İsrail'in 26 Ekim'de düzenlediği saldırıya karşılık vermeye hazırlandığı haberleri etkili oldu.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef almıştı. İsrail basını, İran'ın, Tel Aviv'in son saldırısına karşılık olarak "birkaç gün içinde Irak'tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" ileri sürdü.

Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, İran'ın, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinden önce Irak topraklarından çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze ile misilleme yapabileceği öne sürüldü. Haberde, misillemenin "İran toprakları yerine Irak'taki Tahran yanlısı gruplar aracılığıyla gerçekleştirilmesinin" İran'daki stratejik hedeflere yönelik olası bir İsrail saldırısını önleme girişimi olabileceği yorumuna yer verildi.

Kızıldeniz gerilimi sürüyor

Petrol ve akaryakıt sevkiyatı ile küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıldeniz'de devam eden karışıklıkların petrol tedarikini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler, petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,09 doların direnç, 70,18 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.