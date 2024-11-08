Brent petrolün varil fiyatı 74,94 dolar (8 Kasım 2024)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,94 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden veriler ve Meksika Körfezi'nde etkili olan Rafael Kasırgası'nın ABD'yi etkilemeyeceği beklentisi etkili oluyor.

Uzmanlar, şiddeti hafifleyen ve Küba'yı geçtikten sonra Meksika Körfezi'ne ulaşan fırtınanın, hafta sonu boyunca Körfez'in batısına doğru ilerleyeceğini tahmin ediyor. Giderek zayıflayan kasırganın ABD karasına yaklaşması beklenmiyor. ABD'nin büyük petrol tesislerinin bulunduğu kıyı eyaletlerinde geçen aylarda Francine ve Ian kasırgalarının etkisiyle üretimde aksamalar yaşanmıştı.

ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskıladı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 100 bin varil, stratejik ham petrol stoklarının yaklaşık 1 milyon 400 bin varil ve benzin stoklarının da yaklaşık 400 bin varil arttığını duyurdu. Petrol stoklarında beklentinin üzerinde artış olması, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Powell: Seçim yakın vadede politika kararlarında etkili olmayacak

ABD'de seçim belirsizliğinin Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferiyle sona ermesiyle yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklanmıştı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirdi. Fed Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında, başkanlık seçiminin yakın vadede politika kararları üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 76,86 doların direnç, 71,48 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.