Brent petrolün varil fiyatı 75,89 dolar (9 Ocak 2025)

Dün 77,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,12 azalarak 75,89 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,77 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 77,14 doların direnç, 71,04 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi , ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon varille beklentilerin altında azaldığını açıkladı. Bu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 6 milyon 300 bin varil artış kaydetti. Söz konusu veriler, ülkede talebin zayıf seyrettiği algısına yol açtı.

Fiyatlamalarda ABD ve Çin etkisi...

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki petrol talebi endişeleri etkili oluyor. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisine ilişkin endişeler de fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Çin'de bugün açıklanan aralık ayı TÜFE yıllık bazda 0,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşirken, ÜFE yüzde 2,3 azaldı.

Günlük 5,85 milyon varil arz kesintisi

OPEC üyeleri ve Rusya'nın petrol arzının geçen ay zayıf kaldığına ilişkin haber akışı arz daralması endişelerini destekliyor. Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, gönüllü üretim kesintileri de dahil olmak üzere günlük yaklaşık 5,85 milyon varil arz kesintisi yapıyor.

Kış sezonu nedeniyle kuzey yarımkürede yakıt talebindeki artış beklentisiyle yıl genelinde öngörülen arz daralması endişeleri fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.