Brent petrolün varil fiyatı 76,66 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artarak 76,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,77 dolardan alıcı buldu.

ABD’de geçen hafta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi’nin beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonist endişeleri artırırken, küresel hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endekslerinin gerilemeye devam etmesi resesyon riskinin gündemde kalmasını sağladı. Bu durum küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan, Çin'de salgının büyük bir hızla yayılma ihtimali bölgede belirsizliklerin artmasına sebep oldu. Uzmanlar, ülkede vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlendiğini belirterek, konuya ilişkin haber akışının fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.