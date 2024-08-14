Brent petrolün varil fiyatı 81,17 dolar (14 Ağustos 2024)

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin petrol talebine ilişkin olumlu veriler ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü dün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta piyasa beklentisini aşarak 5 milyon 205 bin azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

ABD'den "Olası İran saldırısına hazırız!" mesajı

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim de piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki durumun çok ciddi olduğunu, bununla birlikte ABD'nin 'olası bir İran saldırısına hazır olduğunu' açıkladı. Pentagon bu ayın başlarında, İran'ın İsrail'e olası bir misilleme yapmasını önlemek için, ABD'nin Orta Doğu'ya ek askeri varlıklar konuşlandıracağını duyurmuştu.

OPEC ve IEA'nın açıklamaları talep endişelerini destekledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ardından Uluslararası Enerji Ajansı'nın da (IEA) bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebinde gevşemeye işaret etmesi, piyasalarda bir süredir devam eden talep endişelerini destekledi. Bu durum fiyatlardaki yükselişi bir miktar sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 82 ile 83,74 dolar aralığının direnç, 80,26 ile 78,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.