Brent petrolün varil fiyatı güne artışla başladı (10 Ocak 2025)

Dün 76,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,09 artarak 76,98 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,68 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 77,73 doların direnç, 71 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Soğuk hava Avrupa'yı etkisi altına aldı

ABD'de soğuk havaların petrol üretimi ve rafineri operasyonlarına etkisine ilişkin endişeler fiyatların yükselişini destekliyor. Soğuk hava, ısıtmak için kullanılan yakıtlara olan talebi artırırken, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verileri kalorifer yakıtı stoklarının geçen hafta için 632 bin varil azaldığını gösterdi. Avrupa'da da soğuk havanın etkisini göstermeye başlaması fiyatları destekleyici etkide bulunuyor.

Uzmanlar, soğuk havanın yakıt tüketimini artırması ve Çin yeni yılı tatili kapsamında seyahatlerin başlamasıyla küresel petrol talebinin ocak ayı boyunca güçlü seyretmesini bekliyor.

Günlük 5,85 milyon varil arz kesintisi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ve Rusya'nın petrol arzının geçen ay zayıf kaldığına ilişkin haber akışı küresel arz daralması endişelerini artırarak fiyatların yükselişini destekliyor. Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, gönüllü üretim kesintileri de dahil olmak üzere günlük yaklaşık 5,85 milyon varil arz kesintisi yapıyor.