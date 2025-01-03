Brent petrolün varil fiyatı güne artışla başladı

Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralmasının dünyanın en çok ham petrol tüketen ülkesinde talebi etkileyerek petrol fiyatlarında etkili olması bekleniyor. Trump'ın başkan olmasının ardından izleyeceği politikalar çerçevesinde ABD'de petrol ve doğal gaz kullanımının artacağı düşünceleri, piyasa oyuncularının talep endişelerini hafifleterek fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Fed'in ilk faiz indirimini yılın ilk yarısının sonuna doğru yapması bekleniyor. Söz konusu beklentilerin ABD'de ekonomik hareketliliği artırarak petrol talebini besleyeceği düşünülüyor. Ayrıca, ABD'nin ham petrol stoklarının beklenenin üzerinde azaldığına işaret eden veriler, burada talebin güçlendiği algısını destekleyerek fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi , ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalışla 415 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Çin'de ekonomik hareketlilik adımları

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2025'e girerken ekonomide iç ve dış zorlukları aşmayı vaat etmesi, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesinde ekonomik hareketliliğin artarak petrol talebinin olumlu etkileneceği tahminlerini güçlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,20 doların direnç, 73,17 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.