Brent petrolün varili 100 doları aştı
Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla 100 doları aştı.
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Orta Doğu'da ABD-İran geriliminin yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin de etkisiyle arz kesintilerine ilişkin endişeler güçlenirken petrol fiyatlarındaki yükseliş de hız kazandı.
Temmuz başında 70 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol, son üç haftada yüzde 30'un üzerinde değer kazanarak 100 doların üzerine çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA