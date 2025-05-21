Brent petrolün varili 65,53 dolardan işlem görüyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla 65,53 dolardan işlem görüyor. Dün 65,43 dolara kadar yükselen Brent, günü 65,11 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bu verilere göre petrol fiyatı, kapanışa göre yaklaşık yüzde0,6 oranında değer kazandı. Aynı dakikalarda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 62,60 dolar olarak kaydedildi.

Fiyatlardaki sınırlı yükselişte, ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelere ilişkin belirsizliklerin etkili olduğu değerlendiriliyor. Nükleer anlaşmanın akıbetine dair oluşan endişeler, piyasalarda arz yönlü risk algısını artırdı.

"Anlaşma kolay olmayacak"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki bütçe oturumunda İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin vermeyecek bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını ancak böyle bir anlaşmanın kolay olmayacağını söyledi.

Washington ile Tahran arasında devam eden müzakere sürecinin gergin geçeceğine dair beklentiler, arzda olası kesintilere yönelik endişeleri güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Diğer yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'deki ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 499 bin varil arttığını bildirdi. Bu artış, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’de talebe ilişkin soru işaretlerini gündeme getirerek fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

Gün içindeki veriler yakından izlenecek

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) gün içinde açıklayacağı resmi stok verileri de piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Ayrıca ABD ile Çin arasında süregelen gümrük tarifeleri, önceki dönemlere göre daha düşük oranlarda uygulansa da küresel ticaretin ivmesini zayıflatabileceği endişesiyle fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. Bu durum, ekonomik büyüme ve enflasyon beklentilerini de olumsuz etkileyebilir.

Teknik açıdan bakıldığında Brent petrol için 67,56 dolar seviyesi direnç, 59,90 dolar ise destek noktası olarak öne çıkıyor.