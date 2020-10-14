ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Ekonomi
  • Breton: AB anlaşmasız Brexit'e hazır, Birleşik Krallık değil

Breton: AB anlaşmasız Brexit'e hazır, Birleşik Krallık değil

Avrupa İç Piyasa Komiseri Thierry Breton, AB ve gümrüklerinin anlaşmasız Brexit'e hazır olduğunu söyledi.

Breton: AB anlaşmasız Brexit'e hazır, Birleşik Krallık değil
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

BFM Business kanalına konuşan Avrupa İç Piyasa Komiseri Thierry Breton, Avrupa Birliği'nin (AB) ve gümrüklerinin anlaşmasız bir Brexit'e hazır olduğuna ancak Birleşik Krallık gümrüklerinin söz konusu ihtimale henüz hazır olmadığına işaret ederek, "Gümrük vergilerinde bir yenileme olacak. Bunu dışlama olmadan gerçekleştireceğiz. İç piyasaya girdiğinizde ya anlaşmanız olmalı ya da gümrük vergisi ödemelisiniz" uyarısında bulundu.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü dün yaptığı açıklamada ülkesinin anlaşmasız bir Brexit'e hazır olduklaroını söylemişti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap