Breton: AB anlaşmasız Brexit'e hazır, Birleşik Krallık değil

14 Ekim 2020

BFM Business kanalına konuşan Avrupa İç Piyasa Komiseri Thierry Breton, Avrupa Birliği'nin (AB) ve gümrüklerinin anlaşmasız bir Brexit'e hazır olduğuna ancak Birleşik Krallık gümrüklerinin söz konusu ihtimale henüz hazır olmadığına işaret ederek, "Gümrük vergilerinde bir yenileme olacak. Bunu dışlama olmadan gerçekleştireceğiz. İç piyasaya girdiğinizde ya anlaşmanız olmalı ya da gümrük vergisi ödemelisiniz" uyarısında bulundu.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü dün yaptığı açıklamada ülkesinin anlaşmasız bir Brexit'e hazır olduklaroını söylemişti.