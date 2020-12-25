"Brexit anlaşması Türk ihracatçısını rahatlatacak"

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Birleşik Krallık ile AB arasında anlaşma sağlanmasının, özellikle Türk ihracatçılar açısından büyük bir rahatlama anlamına geldiğini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Brexit sürecinde sağlanan anlaşmanın sevindirici olduğunu ve aylardır birkaç konu üzerinde devam eden tartışmaların uzlaşı ile sonuçlanmasının Türkiye açısından da olumlu olduğunu belirtti.

Anlaşmasız Brexit tehlikesinin bu şekilde önlenmiş olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "Birleşik Krallık, 31 Aralık 2020 itibarıyla AB üyeliğinden ayrılmış olacak. AB ile yeni ilişkisinin biçimlendiği müzakereler oldukça zorlu geçti ve aylar sonra nihayet uzlaşı sağlandı. 4 yıldan fazla bir süredir devam eden Brexit ve sonrasında AB ve Birleşik Krallık'ın yeni bir anlaşma imzalaması süreci nihayet tamamlanmak üzere. Aylardır devam eden müzakerelerde 3 konuda anlaşma sağlanamamıştı; balıkçılık hakları, adil rekabet kuralları, anlaşmanın uygulanması ve uyuşmazlıkların çözümü" dedi.

Son ana kadar balıkçılık konusundaki pazarlıkların devam ettiğine işaret eden Zeytinoğlu, "Birleşik Krallık kara sularında AB balıkçılarının avlanmaya devam etmesi talebine karşılık Birleşik Krallık, bu hakkı sınırlandırmak istiyordu. Sonunda mal ve hizmet ticaretini içeren bir anlaşmaya varılması sevindirici. Karşılıklı olarak sıfır tarife ve sıfır kota üzerinden tam serbestliğin sağlanması yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık ticareti güvence altına alıyor" dedi vebuna rağmen sınır kontrolleri, regülasyon farklılıkları, bürokratik prosedürlerden doğan bazı ticari zorlukların, gecikmeler ve yığılmalar yaşanmasına sebebp olabileceğini söyledi.

Zeytinoğlu, artık AB ve Birleşik Krallık pazarının farklı olduğuna işaret ederek, Birleşik Krallık'ın artık kendi ticaret anlaşmalarını müzakere edip sonuçlandıracağını, regülasyonlarda AB'den farklı norm ve standartları uygulamaya koyabileceğini aktardı.

"İki taraf arasındaki ilişkileri düzenleyecek yeni bir anlaşmaya ihtiyaç var"

Varılan anlaşmanın Türkiye için önemine değinen Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anlaşmasız Brexit olsaydı en fazla etkileyeceği tarafların başında AB'den sonra Türkiye gelecekti. Bu bakımdan anlaşmanın sağlanması özellikle Türk ihracatçılar açısından büyük bir rahatlama anlamına geliyor.

Birleşik Krallık, AB üyeliğinden ayrılması ile birlikte Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin temelini oluşturan Ankara Anlaşması'ndan da ayrılmış oluyor. Bu sebeple iki taraf arasındaki ilişkileri düzenleyecek yeni bir anlaşmaya ihtiyaç var. Ticaret Bakanlığımız, Birleşik Krallık ile bu yeni anlaşmanın müzakerelerinde önemli ilerleme kaydetmiş ve sona yaklaşmıştı. Şimdi AB ile Birleşik Krallık arasında anlaşmaya varılması sonrasında Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yeni anlaşmanın da hızla yürürlüğe girmesi mümkün olabilecek. Bu şekilde ticari kayıpların önüne geçilmiş olacak. İhracatın devamı açısından bu yeni anlaşmanın hızla onaylanarak en kısa zamanda yürürlüğe girmesini ümit ediyoruz."