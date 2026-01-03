Brexit’in faturası ağırlaştı: İngiltere’nin AB’ye gıda ihracatı yüzde 23 düştü

İngiltere’nin AB ülkelerine yönelik gıda ihracatı, Brexit sonrası beş yıllık dönemde yüzde 23,4 azaldı. Food and Drink Federation (FDF) verilerine göre, 2016–2020 döneminde 6,7 milyar kilogram olan ihracat hacmi, 2021-2025 arasında 5,1 milyar kilograma geriledi.

Almanya, Polonya ve Belçika’da büyük kayıp

AB içindeki başlıca pazarlarda düşüş daha da çarpıcı oldu. İngiltere’nin gıda ihracatı Almanya’ya yüzde 59,1, Polonya’ya yüzde 51,9, Belçika’ya ise yüzde 39,9 oranında azaldı. Bu tablo, Brexit’in özellikle AB içi ticarette yarattığı yapısal sorunlara işaret ediyor.

İthalat rekor kırdı

AB pazarındaki kayıplara karşın, İngiltere’nin küresel gıda ve içecek ihracatı 2025’in ilk üç çeyreğinde yüzde 5,8 arttı. Artışın ana kaynağını, AB dışı ülkelere yapılan ihracattaki yüzde 6,2’lik yükseliş oluşturdu. Bu dönemde ihracat Hindistan’a yüzde 9,6, Gulf Cooperation Council (KİK) ülkelerine ise yüzde 6,3 arttı.

AB dışından yapılan gıda ve içecek ithalatı da yüzde 17,1 yükseldi. Toplam ithalat hacmi bu yıl 49,6 milyar sterline (yaklaşık 58 milyar Euro) ulaştı.

FDF, İngiltere hükümetine çağrıda bulunarak gıda ve içecek ihracatının 2035’e kadar 10 milyar sterlin artırılmasını ve toplamda 35 milyar sterlin seviyesine çıkarılmasını hedeflediklerini açıkladı. Federasyon, bu hedefe ulaşmak için devlet destekli yeni adımların şart olduğunu vurguluyor.

Federasyonun önerileri arasında, AB ile yürütülen Sıhhi ve Bitki Sağlığı (SPS) müzakerelerinde sektörle yakın temas kurulması, ambalajlama ve etiketleme gibi alanlarda tamamlayıcı politikalar geliştirilmesi ve özellikle KOBİ’ler için 2,6 milyon sterlinlik bir destek fonu oluşturulması yer alıyor.

Avrupa karşılaştırması İngiltere aleyhine

Veriler, İngiltere’nin 2020-2024 dönemindeki küresel gıda ihracat hacminin, 2015-2019 ortalamasına kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğunu gösteriyor. Aynı dönemde Almanya, İtalya ve Hollanda ihracat hacimlerini artırırken, Fransa’da düşüş yüzde 5,7 ile sınırlı kaldı.