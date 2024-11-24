Brezilya'da hükümet 3,33 milyar dolarlık harcamayı dondurdu

Brezilya hükümeti kemer sıkma politikasına geçti. Mali kurallara uyum amacıyla 19,3 milyar real (3,33 milyar dolar) tutarında harcama donduruldu. Planlama ve Maliye Bakanlıklarının iki ayda bir yayımladığı gelir ve gider raporunda, bu miktarın eylül ayında açıklanan 13,3 milyar real tutarındaki harcama dondurma kararını aştığı belirtildi.

2024 bütçe açığı tahmini revize edildi

Hükümet, 2024 yılı için öngörülen birincil bütçe açığı tahminini 28,3 milyar realden 28,7 milyar reale yükseltti. Bu rakam, yıl için belirlenen sıfır bütçe açığı hedefinin tolerans marjı dahilinde yer alıyor. GSYH'nin yüzde 0,25’i kadar açık izin veren bu hedef, en fazla 28,8 milyar real bütçe açığına olanak tanıyor.

Zorunlu harcamalar baskıyı artırdı

Harcama dondurma miktarındaki artış, hükümetin bu yıl için daha yüksek zorunlu harcamalar öngörmesiyle gerçekleşti. Bu durum, yasal harcama tavanını aşma riskini gündeme getirdi. Geçen yıl onaylanan mali çerçeve, birincil bütçe dengesi hedefini genel harcama tavanıyla birleştiriyor. Bu çerçeve, bu yıl harcamaların enflasyonun yüzde 2,5 üzerinde artmasına izin veriyor. Ancak zorunlu harcamalardaki artış, diğer giderlerin dondurulmasını zorunlu kıldı.

Son raporda, zorunlu harcama tahminlerindeki artışın başlıca nedeninin sosyal güvenlik yardımlarındaki yükseliş olduğu vurgulandı.

Piyasalarda endişe yarattı

Zorunlu harcamalardaki hızlı büyüme, Brezilya'nın mali çerçevesinin sürdürülebilirliği konusunda piyasalarda endişe yarattı. Bu gelişmeler, uzun vadeli faiz oranlarını etkilerken, yıl başından bu yana dolara karşı yüzde 16’dan fazla değer kaybeden Brezilya realini de zayıflattı.

Harcama azaltma paketi bekleniyor

Haliye Bakanı Fernando Haddad, zorunlu harcamaları azaltmaya yönelik bir paket hazırlığında olduklarını ve bu paketin önümüzdeki hafta açıklanmasının beklendiğini ifade etti. Daha önce bu önlemlerin yerel seçimler sonrası duyurulacağı belirtilmişti. Ancak paketin açıklanmasındaki gecikme, piyasa beklentilerini olumsuz etkiledi.