Brezilya'ya tarife şoku! ABD, ithal ürünlere yüzde 50 vergi uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’dan ithal edilen tüm ürünlere yönelik olarak 1 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olacak şekilde yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump, bu kararı Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya hitaben kaleme aldığı bir mektupla paylaştı.

Trump açıklamasında, “Brezilya'nın özgür seçimlere ve Amerikalıların ifade özgürlüğü haklarına yönelik sinsi saldırıları nedeniyle ABD'ye gönderilen tüm Brezilya ürünlerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Lula'nın, Brezilya’nın sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya karşı yürüttüğü yargı sürecini "cadı avı" olarak nitelendirdi ve bu sürecin "derhal sona erdirilmesi" gerektiğini savundu.

Lula’dan sert tepki

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın kararına sert tepki gösterdi.

Lula, “Brezilya, bağımsız kurumlara sahip egemen bir ülkedir ve hiçbir şekilde vesayet kabul etmeyecektir” diyerek, ABD’nin aldığı tek taraflı vergi kararlarına Ekonomik Karşılıklılık Yasası çerçevesinde karşılık verileceğini duyurdu.

Lula, Trump’ın “ABD’nin Brezilya’ya karşı ticarette haksızlığa uğradığı” yönündeki suçlamalarını da yalanladı ve ABD’nin Brezilya ile ticarette fazla verdiğini belirtti.

En yüksek vergi oranı Brezilya’ya

Trump yönetimi, pazartesi günü 14 ülkeye, çarşamba günü ise 7 ülkeye yönelik yüzde 20 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda gümrük vergileri getirmişti.

Brezilya’ya uygulanan yüzde 50'lik oran, ABD’nin güncel olarak uyguladığı en yüksek gümrük vergisi olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişme, halihazırda jeopolitik ve ticari gerilimlerin arttığı bir dönemde, ABD ile Brezilya arasında yeni bir kriz başlattı.

Uzmanlar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önümüzdeki haftalarda daha da gerileme riskine dikkat çekiyor.