BRICS zirvesinde tahıl borsası gündemde: Putin’den emtia borsasına geçiş önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkeleri arasındaki iş birliğini derinleştirmek adına tahıl borsası kurulması yönünde önemli bir teklifte bulundu. Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi’nde konuşan Putin, bu borsanın ham madde fiyatlandırmalarında adil bir denge sağlayabileceğini ve zamanla tam teşekküllü bir emtia borsasına dönüşebileceğini belirtti.

Putin, BRICS ülkelerinin küresel tahıl üretiminde büyük bir paya sahip olduğuna dikkat çekerek, böyle bir platformun piyasaların “olumsuz dış etkenlerden” korunmasına da katkı sunacağını söyledi. Rus lider ayrıca, BRICS bünyesinde değerli metaller ve elmaslar için de ayrı bir ticaret platformu oluşturulmasını önerdi.

BRICS ülkelerine yatırım platformu teklifi

Putin, BRICS ülkeleri arasında ekonomik iş birliğini artıracak bir başka öneride daha bulunarak, yatırım platformu kurulmasını teklif etti. Bu platformun, ulusal ekonomileri desteklemek ve Küresel Güney ile Doğu ülkelerine mali kaynak sağlamada güçlü bir araç olabileceğini ifade etti.

Rus lider, BRICS ülkelerinin nüfus artışı, şehirleşme, artan işçi verimliliği ve teknolojik girişimler sayesinde küresel ekonomideki pozisyonlarını güçlendireceğini vurguladı. Çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşmaya başladığını belirten Putin, BRICS’in bu süreçteki önemli rolüne dikkat çekti.