BRICS zirvesinedamga vuran cümle: Hegemonyacılık Çin'in DNA'sında yok

Dünya nüfusunun yüzde 40’ını, dünya ekonomisinin de yüzde 25’ini oluşturan BRICS ülkelerinin sayı olarak genişlemesi gerektiğini belirten Şi, “Hegemonyacılık, Çin’in DNA’sında yok“ dedi.

Çin Maliye Bakanı’nın okuduğu mesajında Şi şöyle devam etti: “Çin, tarihin doğru tarafında sağlam bir şekilde durmakta ve ortak çıkar için adil bir davanın takip edilmesi gerektiğine inanmaktadır. BRICS ne kadar direnç olursa olsun büyümeye devam edecek. Şu anda dünyada, çağımızda ve tarihteki değişiklikler daha önce hiç olmadığı şekilde gelişiyor ve insan toplumunu kritik bir dönemece getiriyor.”

Şi’nin neden toplantıya katılmadığı açıklanmazken, toplantıya katılmayan bir diğer evsahibi lider de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Ukrayna Savaşı nedeniyle tutuklanma riski olan Putin de video mesaj gönderdi.

Putin: Doların payı azaldı

BRICS ülkeleri nezdinde yapılan ticarette doların payının azaldığını anlatan Putin, "Ekonomik bağlarımızın dolarsızlaştırılması yönündeki nesnel, geri döndürülemez süreç ivme kazanıyor. Karşılıklı ödemeler, parasal ve mali kontrol için etkili mekanizmalar geliştirilmesine yönelik çabalar sarf ediliyor.

Sonuç olarak, BRICS içindeki ihracat-ithalat işlemlerinde doların payı azalıyor. Geçen yıl (doların payı) bu oran yalnızca yüzde 28.7 seviyesindeydi” dedi. Rusya'nın Afrika'ya geçen yıl 11.5 milyon ton, bu yılın ilk yarısında da yaklaşık 10 milyon tahıl gönderdiğini belirten Putin, "Rusya'nın yurtdışına tahıl ve gübre tedariki kasıtlı olarak engelleniyor ve aynı zamanda iki yüzlü şekilde bizi dünya pazarındaki mevcut kriz yüzünden suçluyorlar” dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS ülkelerinin ticari işlemlerde kullanacakları ortak bir para biriminin kırılganlıklarını azaltacağını belirtti. Johannesburg'da konuşan Lula da Silva, "BRICS üyeleri arasında ticaret ve yatırım işlemleri için bir para biriminin oluşturulması ödeme seçeneklerimizi artırır ve kırılganlıklarımızı azaltır" dedi.