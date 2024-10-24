BRICS’e katılmama kararı pahalıya patladı! Rusya'dan Kazakistan’a ağır yaptırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı BRICS zirvesi devam ediyor. 22 Ekim'de başlayan zirve öncesinde, Kazakistan BRICS zirvesini yakından takip ettiğini ancak katılmayı şimdilik düşünmediğini açıkladı.

'BM'nin alternatifi yok'

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler'in bir alternatifi olmadığı ifade edildi.

Ancak bu açıklama Kazakistan'a pahalıya mal oldu. Rusya, Kazakistan'dan gelen çiçek grubu başta olmak üzere tarım ürünlerinin ithalatını, zararlı böcek istilası nedeniyle durdurduğunu duyurdu.

Yaptırım tehditleri artıyor

Rusya, Kazakistan'ın Hollanda, Polonya ve Belçika'dan ithal ettiği çiçeklerin yeteri kadar denetlenmediğini ve böcek istilanın 110 milyar euroluk zarara yol açabileceğini bildirdi.

Uzmanlar ise Rusya'nın bu tür yaptırımlarla Kazakistan üzerindeki hakimiyetini artırmaya çalıştığına dikkat çekiyor. Rusya daha önce de Avrupa'ya ihraç edilen Kazak petrolünün Novorossiysk limanından geçişini yasaklamıştı.

Öte yandan Kazakistan, dünyanın en büyük kara sınırını Rusya ile paylaştıyor. Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) içinde Rusya ile tek bir gümrük bölgesinde bulunuyor. Yanı başındaki Rusya, Ukrayna savaşından da olumsuz etkileniyor.

Kremlin: BRICS 'hiçbir ülkeye karşı bir ittifak değil'

Kremlin ise BRICS'in hiçbir ülkeye karşı ittifak kurmadığını, BRICS'e katılmak için 30'dan fazla ülkenin başvuru yaptığını belirtiyor.