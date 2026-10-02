Broadcom çipi satacak, finansmanını da sağlayacak: 42 milyar dolarlık anlaşma

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Broadcom ile Anthropic arasındaki yapay zekâ ortaklığının yalnız çip ve bilgi işlem kapasitesinden ibaret olmadığı ortaya çıktı. Anthropic’in halka arz hazırlıkları sırasında açıklanan belgeler, Broadcom’un müşterisinin altyapı harcamalarını finanse edecek milyarlarca dolarlık bir mekanizmanın da içinde olduğunu gösteriyor.

42 milyar dolar tek seferde verilmeyecek

Anlaşmadaki 42 milyar dolarlık tutar, Anthropic’in hesabına tek seferde aktarılacak klasik bir banka kredisi anlamına gelmiyor.

Broadcom’un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu finansal belgelerde, bilgi işlem kapasitesine erişim sağlayan kiralama anlaşmaları kapsamında müşterinin ihtiyaç duyulması halinde Broadcom’a toplam 42 milyar dolara kadar dönüştürülebilir borç senedi ihraç edebileceği belirtiliyor.

Bu senetlerden sağlanacak kaynak yalnız ilgili kiralama yükümlülüklerinde kullanılabilecek.

Broadcom’un ağustos başı itibarıyla yaptığı açıklamaya göre henüz bu kapsamda herhangi bir senet ihraç edilmiş değildi.

Çipi satan şirket finansmanı da sağlıyor

Yeni yapının dikkat çekici tarafı, Broadcom’un aynı anda birden fazla rol üstlenmesi.

Şirket Anthropic’e özel yapay zekâ işlemcileri ve bilgi işlem altyapısı sağlarken, bu kapasitenin kiralanabilmesi için gereken finansmanın da taraflarından biri haline geliyor.

Böylece klasik tedarikçi-müşteri ilişkisi farklı bir modele dönüşüyor: Broadcom’un satışlarının büyümesi Anthropic’in bilgi işlem yatırımlarına, Anthropic’in yatırımlarını sürdürebilmesi ise Broadcom’un sağladığı finansman mekanizmasına daha fazla bağlanıyor.

Bu yapı, yapay zekâ sektöründe son dönemde tartışılan “tedarikçinin müşteriyi finanse etmesi” modelinin en büyük örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Anthropic Broadcom’un en büyük müşterisi olabilir

İki şirket arasındaki bağın önümüzdeki yıl daha da büyümesi bekleniyor.

Anthropic’in 2027’de Broadcom’un özel çip tasarımı faaliyetindeki en büyük müşterisi haline gelebileceği belirtiliyor.

Bu durum Broadcom açısından büyük bir gelir fırsatı yaratırken, aynı zamanda müşteri yoğunlaşması ve karşılıklı bağımlılık riskini de artırıyor.

Broadcom’un yapay zekâ yarı iletken gelirleri zaten hızlı büyüyor. Şirket, üçüncü mali çeyrekte yapay zekâ yarı iletken gelirinin yıllık yüzde 221 artarak 16,7 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı. Dördüncü çeyrek için ise 21,7 milyar dolarlık gelir bekleniyor.

Kiralama tarafında 29 milyar dolarlık başka risk var

Broadcom’un dosyalarında yalnız dönüştürülebilir senetler bulunmuyor. Şirket, yapay zekâ sunucu sistemlerinin kiralanmasına ilişkin bazı sözleşmelerde geri ödeme yükümlülüğünü destekleyen ayrı bir garanti mekanizması da taşıyor.

Tüm yapay zekâ sistemlerinin devreye alınması halinde Broadcom’un bu kapsamdaki azami potansiyel yükümlülüğü yaklaşık 29 milyar dolara ulaşabiliyor.

Müşterinin kira ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde Broadcom belirli koşullarda kiralamayı üstlenebiliyor, ekipmanların yeniden satışını sağlayabiliyor veya sistemlerin belirlenen fiyat üzerinden geri satılmasını düzenleyebiliyor.

Bu yapı Broadcom’un yalnız çip üreticisi değil, milyarlarca dolarlık yapay zekâ altyapısının finansman ve varlık riskini de paylaşan bir aktöre dönüştüğünü gösteriyor.

Anthropic’in altyapı faturası büyüyor

Anthropic’in hızlı büyümesinin arkasında giderek artan bilgi işlem ihtiyacı bulunuyor.

Şirketin önümüzdeki yıllara yayılan veri merkezi, bulut ve bilgi işlem taahhütleri yüz milyarlarca dolara ulaşmış durumda. Dünya.com’da daha önce yayımlanan halka arz dosyası haberinde Anthropic’in uzun vadeli altyapı ve harcama yükümlülüklerinin 518 milyar dolara ulaştığı aktarılmıştı.

Broadcom ile kurulan finansman hattı, bu dev harcama programının belirli bir bölümünün nasıl finanse edileceğine ilişkin en somut örneklerden birini oluşturuyor.

Anthropic’in yalnız Broadcom ile değil Amazon ve Google gibi büyük teknoloji şirketleriyle de altyapı ilişkileri bulunuyor. Ancak Broadcom ilişkisinin farkı; çip tasarımı, bilgi işlem kapasitesi, kiralama ve finansmanın aynı ticari zincirde birleşmesi.

Yapay zekâda “para kendi çevresinde mi dönüyor?” tartışması

Wall Street’te tartışılan asıl konu da burada başlıyor. Yapay zekâ şirketleri milyarlarca dolarlık çip ve veri merkezi kapasitesi satın alıyor. Bu kapasiteyi sağlayan teknoloji şirketleri ise aynı müşterilere yatırım yapabiliyor, kredi sağlayabiliyor veya kiralama finansmanına katılabiliyor.

Bu model büyümeyi hızlandırıyor ancak gerçek nihai talebin ne kadarının müşteri gelirlerinden, ne kadarının tedarikçilerin sağladığı finansmandan geldiğinin izlenmesini zorlaştırabiliyor.

Broadcom-Anthropic ilişkisi bu nedenle yalnız 42 milyar dolarlık bir finansman haberi değil; yapay zekâ yatırım patlamasının hangi finansman modeliyle sürdürüldüğünü gösteren daha büyük bir örnek olarak öne çıkıyor.