Brüksel’den Türkiye’ye üst düzey ziyaret

Hüsniye GÜNGÖR - TR MONITOR

Belçika’nın üç federal bölgesinden biri olan Brüksel Başkent Bölgesi, organize ikili ticari ilişkilerin 20’nci yılı sebebiyle, Türkiye’ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi. Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Rudi Vervoort liderliğindeki 10 kişilik diplomatik heyete eşlik eden 10 Belçikalı şirket, yeni ticari iş birlikleri geliştirmek için İstanbul ve Ankara’da Türk şirketlerle buluştu.

Türkiye’de 20 yıldır varlık gösteren bölgenin ticaret ofisi Hub Brussels’ın yöneticisi ve Brüksel Bölgesi Ekonomi ve Ticaret Ateşesi Stefano Missir Di Lusignano ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette Başbakan Rudi Vervoort, Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Pascal Smet, Başbakan Danışmanı Jo De Witte, Başbakan Sözcüsü Zeynep Balcı’nın da aralarında olduğu 10 devlet yetkilisi yer aldı.Bakan ve danışmanlardan oluşan heyet pazartesi günü İstanbul Valiliği ve bu yıl içinde iş birliği mutabakatı imzalanan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından İBB’nin deniz taksisiyle Müze Gazhane’de gözlemlerde bulundu. Belçika’dan gelen şirketler bu esnada tam güren süren ikili görüşmelerle, aralarında Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Aras Kargo gibi markaların yer aldığı Türk şirketlerle bir araya geldi. İlk gün programı Belçikalı MCE şirketiyle İTÜ Mezunlar Derneği arasında imzalanan iş birliği sebebiyle, Belçika Başkonsolosluğu’nda verilen bir davetle sona erdi.

İş birliği protokolü imzalandı

Ankara’da dün gerçekleşen programın ikinci günündeyse, valilik ziyaretinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Brüksel hükümeti arasında iş birliği protokolü imzalandı. Ankara Ticaret Odası ev sahipliğindeki foruma katılan davetliler daha sonra ABB-UNHCR iş birliğiyle kurulan Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Belçika Ticaret Odaları Federasyonu ile The Fuel Matrix Europe, ICE- International Consulting Expertise, International Taste Institue, Mabru, Management Center Europe, Med All Solution, Mycelium Europe, Surveal ve Watt4Ever gibi Belçikalı şirketler, Ankara’da da Türk şirketleriyle toplantılarla bir araya geldi.

Lezzet enstitüsünün ikinci büyük pazarı Türkiye’de

Belçikalı şirketlerin pazartesi günkü İstanbul programı kapsamında Internatonal Taste Institute ev sahipliğinde bir kahvaltı gerçekleşti. Türkiye’nin, dünya lezzetlerini sertfkalandıran şirketin ikinci büyük pazarı olduğuna dkkat çeken Brüksel Başkent Bölgesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Pascal Smet, Brüksel’n Belçika’nın en kozmopolit şehrlerinden biri olduğunu söyledi. Smet, “Internatonal Taste Institute gibi bir global markanın azınlıklar şehri diyebileceğimiz Brüksel’den dünyaya hizmet vermesi boşuna değil. Bu şehirde dünyanın bütün lezzetlerin bulmak mümkün. Belçika’da ve Brüksel’de önemli sayıda bir Türk topluluğu da yaşıyor. Yönetimle ilgli sıkıcı bir şehir olduğu sanılıyor ancak İstanbul kadar olmasa da canlı ve sıcak bir şehir Brüksel. Sunduğu iş olanaklarının yanında çok sayıda keşfedilecek şey var” diye konuştu