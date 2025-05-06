Brüksel'den Washington'a gümrük resti: 100 milyar Euroluk ABD malına yönelik tarife listesi hazırda!

Avrupa Birliği (AB), ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerinin başarısız olması durumunda, yaklaşık 100 milyar euro tutarındaki Amerikan malına ek gümrük vergisi uygulamayı hedefliyor.

Bloomberg News'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu planlar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ve Çarşamba günü üye ülkelere sunulacak. Görüşmelerde bulunmayan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, misilleme tedbirlerinin içeriği üzerinde yaklaşık bir ay boyunca istişare yapılacağını ve listenin bu süre zarfında değişebileceğini belirtti.

AB’nin bu adımı, Donald Trump döneminde getirilen çelik ve alüminyum tarifelerine karşı 2018’de uygulamaya konan 21 milyar Euroluk gümrük vergilerine eklenecek. Brüksel’in yeni listesinin Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu yüzde 25’lik ithalat vergilerine karşı önleyici bir hamle olduğu değerlendiriliyor.

Avrupa Komisyonu, ABD ile sürdürülen müzakerelerde yeterli ilerleme sağlanamaması nedeniyle, bu hafta Washington’a ticari ilişkilerin geleceğine dair yeni bir belge iletecek. Bloomberg'in önceki haberlerine göre bu belge; ticari tarifelerin ve tarife dışı engellerin azaltılması, ayrıca Avrupa sermayesinin ABD’deki yatırımlarının teşvik edilmesi gibi öneriler içerecek.

Ancak son gelişmeler, bu girişimlerin yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Görüşmelere yakın kaynaklara göre, müzakereler geçen ay ciddi bir şekilde başlamış olsa da, taraflar arasında kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. AB, Salı günü yaptığı açıklamada, Trump’ın yeniden başlatılan ticaret soruşturmalarının AB mallarına yönelik ek tarifeleri 549 milyar Euro'ya kadar çıkarabileceğini duyurdu.