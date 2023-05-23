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Brüt maaşta yüzde 100’ün üzerinde artış

TÜİK verilerine göre yılın ilk çeyreğinde brüt ücretler yüzde 119,4 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi ise yüzde 5,9 arttı.

Haber Merkezi
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TÜİK, bugün İşgücü Girdi Endeksleri'nin birinci çeyreği kapsayan verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret - maaş endeksi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 119,4 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 114,4, inşaat sektöründe yüzde 136,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 120,9 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,2, inşaat sektöründe yüzde 16,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,1 arttı.

Çalışılan saat arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi yüzde 5,9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 15,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,9 arttı. 

 