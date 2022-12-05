BtcTurk, kripto varlık sayısını 10’a çıkardı

KPMG, BtcTurk tarafından saklanan seçili kripto varlıkların doğrulama prosedürüne Eylül 2021’den bu yana her hafta devam ediyor. KPMG’nin hazırladığı özet raporu doğrultusunda BtcTurk PRO’nun ‘Raporlarım’ sayfasında kullanıcılarla şeffaf şekilde paylaşılan doğrulama işlemi, 29 Kasım 2022 tarihi itibarıyla en yüksek işlem hacmine sahip 10 kripto varlık ile yapılmaya devam edilecek.

Kripto varlık doğrulama işlemi ne anlama geliyor?

BtcTurk, KPMG'yi BTC, ETH, XRP, USDT LUNC, SHIB, AVAX, DOGE, ADA ve SOL varlıkları ile ilgili üzerinde mutabık kalınan prosedürleri yerine getirmesi ve bu varlıkların karşılığının BtcTurk soğuk cüzdanlarında karşılanıp karşılanmadığını doğrulaması amacıyla görevlendirdi. Böylece doğrulama prosedürü yapılan kripto varlık sayısını 3’ten 10’a yükseltti. Doğrulama işlemi sayesinde BtcTurk kullanıcıları, kendi ekranlarında gördükleri kripto varlıklarının gerçekten de BtcTurk’ün cüzdanlarında yer aldığının doğrulanmış olduğunu bilecekler.

En çok işlem hacmine sahip varlıklar doğrulanıyor

KPMG, BtcTurk’de en yüksek işlem hacmine sahip bu 10 kripto varlıkla ilgili soğuk cüzdan doğrulama çalışmasına ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürleri tamamladı ve ilgili özet rapor BtcTurk PRO web sitesi ‘Raporlarım’ sayfasında yayınlandı. BtcTurk, sonraki çalışmalarda farklı kripto varlıklar için de bu yönde çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, doğrulama prosedürü yapılan kripto varlık sayısının 10'a yükseltilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sektörün güven ihtiyacının öne çıktığı bugünlerde KPMG ile yaptığımız çalışmayı kullanıcılarımız ve paydaşlarımız için çok önemli buluyoruz. Sadece Bitcoin ve kripto varlıkların soğuk cüzdanlarda var olduğunun değil, bu tutarlar ile kullanıcılarımız adına saklamakla sorumlu bulunduğumuz varlık tutarının birebir uyumlu olduğunun tespit yönteminin, gerçek sonuçları sunabileceğine inanıyoruz. BtcTurk PRO'da işlem gören ve en yüksek hacme sahip doğrulanan kripto varlıkların sayısını 3’ten 10’a yükselterek, bu güven ihtiyacını gidermek adına sektöre öncülük etmekten gurur duyuyoruz."