BTK işçilerine yüzde 20-70 aralığında zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan skala çalışması ve iyileştirmelerle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işçilerine bu yılın başından itibaren yüzde 20-70 zam yapılacağını söyledi.

Karaismailoğlu, BTK ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanan "Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokol İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, söz konusu ek protokolün, BTK bünyesinde hizmet veren işçilerin ücret ve sosyal haklarının iyileştirmesini içerdiğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, "Yapılan skala çalışması ve iyileştirmelerle BTK işçilerimize bu yılın başından itibaren, günün sonunda, yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak." dedi.

İşçileri enflasyona ezdirmediklerini anlatan Karaismailoğlu, bünyelerinde çalışan işçilerle bu yıl yeniledikleri anlaşmalarla Bakanlık olarak sahip oldukları tutumu gösterdiklerini bildirdi.

Bakanlığın imza attığı toplu iş sözleşmelerinin sosyal devlet anlayışının örneği olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyümesiyle artacak refahın her haneye ulaşması için çalıştıklarını, yolları, köprüleri inşa ettiklerini, demir yollarını geliştirdiklerini, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak için milli bir mücadele verdiklerini kaydetti.

"Beklentilere adım adım yaklaşıyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da, "Küresel güçlerin kamuyu küçültün demesine rağmen Cumhurbaşkanımız, taşeron sisteminin kamuyu taşıyamaz hale getirdiğini gördü ve çöpe attı." dedi.

Merdivenleri basamak basamak çıktıklarını dile getiren Arslan, kurumun gayretleriyle toplu iş sözleşmesini yılın ilk 6 ayında imzalandığını kaydetti.

Beklentilerin daha fazla olduğunun farkında olduklarını anlatan Arslan, bunlara adım adım yaklaştıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da amaçlarının işçilerin hak ettikleri ücreti almaları olduğunu belirterek, "Oluşturulan skala ve verilen zamlarla çalışanlarımız lehine yapılan bu iyileştirmeler kasım maaşıyla ödenecek şekilde düzenleme yapıldı. Dün itibarıyla zamlı maaşlarını aldılar." ifadelerini kullandı