BTM, TEKMER ile yeşil girişimcilikte fark atacak

Sevilay ÇOBAN

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), firma­lara Ar-Ge kanunun­da geçen vergisel istisnaları sunan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kuruyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TEK­MER kurulacağının müjdesi­ni BTM Sahne XL etkinliğin­de açılış konuşmasında verdi. Bu yıl 18.’si düzenlenen etkin­lik, 18 girişim sahnede ağırlar­ken, girişim ekosistemi açı­sından verimli iş birliklerinin kurulmasına vesile oldu.

Sürdürülebilir girişimlere özel imkânlar

İTO’nun girişimcilik mer­kezi BTM olarak bu yıl toplam 1.158 girişime, 1.486 girişimci­ye ücretsiz hizmet verdikleri­ni belirten Avdagiç, “Buradan bir müjdeyi vermek istiyorum. Merkezimizde girişimcileri­mize daha fazla destek sunmak ve yenilikçi projelere daha güç­lü bir altyapı sağlamak ama­cıyla kısa adı TEKMER olan Teknoloji Geliştirme Merke­zi kuruyoruz.

Bu kapsamlı alt­yapıyla 30 girişimin, toplam­da da yaklaşık 200 girişimci­nin TEKMER imkânlarından yararlanmasını hedefliyoruz. TEKMER’le getirdiğimiz fark­lılık ise ‘yeşil girişimcilik, sür­dürülebilirlik ve iklim deği­şikliği’ gibi alanlarda çalışan girişimcilere özel imkânlar su­nulacak olması” dedi.

“BTM küresel inovasyon üssüne dönecek”

Avdagiç, 2024’te bünyele­rindeki 17 girişimin yatırım aldığını ve şimdiye kadar yatı­rım alan BTM girişimlerinin sayısının 132’ye yükseldiğini ifade ederek, “Ticarileşen 19 girişimimiz ise ülkemizin eko­nomik büyümesine katkı sağ­lamanın yanı sıra, global are­nada da ses getiren projelere imza attılar.

İTO Meslek Ko­miteleri Eşleştirmeleri kapsa­mında bu yıl aralık ayına kadar 57 eşleştirme gerçekleşti. Yıl içindeki toplam yatırımcı- gi­rişimci eşleştirme sayımız ise 67’ye ulaştı. Bu rakamlar bi­zim için önemli. Çünkü doğru yolda olduğumuzu, doğru işler yaptığımızı, girişimcilerimize doğru istikametler gösterdiği­mizi ortaya koyuyor. Vurgula­mak isterim ki, 2025 yılında da doğru işler yapmayı sürdüre­ceğiz.

BTM’nin öncülüğünün yansıması olan TEKMER, sa­dece bir mekan değil, aynı za­manda bir vizyon projedir. İnanıyorum ki, bugün atacağı­mız bu adım, gelecekteki bü­yük başarı hikâye­lerinin de başlan­gıcı olacaktır. Yine inanıyorum ki, bu tür projelerle hep birlikte, BTM’yi küresel bir ino­vasyon üssüne dö­nüştüreceğiz” ifa­delerini kullandı.

Hedef domino etkisi yaratmak

BTM Genel Mü­dürü İbrahim El­başı da BTM’nin 18’inci Sahne XL etkinliğinin her yıl üzerine koya­rak büyüttükle­ri, geliştirdikleri ve daha fazla girişimciye dokundukları bir etkinliğe dönüştüğüne dik­kat çekerek, “Bu etkinliğimizi Domino konsepti ile düzenli­yoruz. Çünkü girişimcilik bir domino etkisi yaratır. Domino taşları, yalnızca bir hareketin gücünü değil, bu gücün doğru bir planlamayla bü­yük bir değişime dönüşebileceğini de simgeler.

BTM olarak bizler de bu taşların daha sağ­lam dizilmesi, da­ha uzağa ulaşma­sı ve daha büyük etkiler yaratma­sı için çalışıyoruz. Tabi bu zincirin tamamlanması, sizin gibi değerli destekçilerimizin katkılarıyla müm­kün oluyor. Hep birlikte girişimci­lerimizin gelişimine rehberlik ederek, domino taşlarının dü­zenli bir şekilde dizilmesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

İki panel 18 sunum

Bu arada yılın son Sahne XL etkinliğinde yine iki panel düzenlendi. StartupWatch Kurucusu Serkan Ünsal’ın moderatörlüğünü yapılan “VC LP’ye karşı” paneline Domino Ventures Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Dönüşüm-Teknoloji Lideri Yahya Ülker konuşmacı olarak katıldı.

Girişimlerin Turcorn Yolculuğu isimli ikinci panelin moderatörü TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Damla Turan, konuşmacıları ise Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz ile WASK Kurucusu Ercan Pilcioğlu oldu. Sahne XL etkinliğinde 39 girişim stant açarken, 18 girişim de sunum için sahne aldı.