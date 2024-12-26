BTM, TEKMER ile yeşil girişimcilikte fark atacak
BTM bünyesinde TEKMER kurulacağını haberini paylaşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, merkezin ‘yeşil girişimcilik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği’ gibi alanlarda çalışan 200 girişimciye alt yapı sunacağını söyledi. Bu yıl 18.’si düzenlenen Sahne XL etkinliğinin ana teması ‘Domino’ oldu.
Sevilay ÇOBAN
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), firmalara Ar-Ge kanununda geçen vergisel istisnaları sunan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kuruyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TEKMER kurulacağının müjdesini BTM Sahne XL etkinliğinde açılış konuşmasında verdi. Bu yıl 18.’si düzenlenen etkinlik, 18 girişim sahnede ağırlarken, girişim ekosistemi açısından verimli iş birliklerinin kurulmasına vesile oldu.
Sürdürülebilir girişimlere özel imkânlar
İTO’nun girişimcilik merkezi BTM olarak bu yıl toplam 1.158 girişime, 1.486 girişimciye ücretsiz hizmet verdiklerini belirten Avdagiç, “Buradan bir müjdeyi vermek istiyorum. Merkezimizde girişimcilerimize daha fazla destek sunmak ve yenilikçi projelere daha güçlü bir altyapı sağlamak amacıyla kısa adı TEKMER olan Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz.
Bu kapsamlı altyapıyla 30 girişimin, toplamda da yaklaşık 200 girişimcinin TEKMER imkânlarından yararlanmasını hedefliyoruz. TEKMER’le getirdiğimiz farklılık ise ‘yeşil girişimcilik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği’ gibi alanlarda çalışan girişimcilere özel imkânlar sunulacak olması” dedi.
“BTM küresel inovasyon üssüne dönecek”
Avdagiç, 2024’te bünyelerindeki 17 girişimin yatırım aldığını ve şimdiye kadar yatırım alan BTM girişimlerinin sayısının 132’ye yükseldiğini ifade ederek, “Ticarileşen 19 girişimimiz ise ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamanın yanı sıra, global arenada da ses getiren projelere imza attılar.
İTO Meslek Komiteleri Eşleştirmeleri kapsamında bu yıl aralık ayına kadar 57 eşleştirme gerçekleşti. Yıl içindeki toplam yatırımcı- girişimci eşleştirme sayımız ise 67’ye ulaştı. Bu rakamlar bizim için önemli. Çünkü doğru yolda olduğumuzu, doğru işler yaptığımızı, girişimcilerimize doğru istikametler gösterdiğimizi ortaya koyuyor. Vurgulamak isterim ki, 2025 yılında da doğru işler yapmayı sürdüreceğiz.
BTM’nin öncülüğünün yansıması olan TEKMER, sadece bir mekan değil, aynı zamanda bir vizyon projedir. İnanıyorum ki, bugün atacağımız bu adım, gelecekteki büyük başarı hikâyelerinin de başlangıcı olacaktır. Yine inanıyorum ki, bu tür projelerle hep birlikte, BTM’yi küresel bir inovasyon üssüne dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Hedef domino etkisi yaratmak
BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da BTM’nin 18’inci Sahne XL etkinliğinin her yıl üzerine koyarak büyüttükleri, geliştirdikleri ve daha fazla girişimciye dokundukları bir etkinliğe dönüştüğüne dikkat çekerek, “Bu etkinliğimizi Domino konsepti ile düzenliyoruz. Çünkü girişimcilik bir domino etkisi yaratır. Domino taşları, yalnızca bir hareketin gücünü değil, bu gücün doğru bir planlamayla büyük bir değişime dönüşebileceğini de simgeler.
BTM olarak bizler de bu taşların daha sağlam dizilmesi, daha uzağa ulaşması ve daha büyük etkiler yaratması için çalışıyoruz. Tabi bu zincirin tamamlanması, sizin gibi değerli destekçilerimizin katkılarıyla mümkün oluyor. Hep birlikte girişimcilerimizin gelişimine rehberlik ederek, domino taşlarının düzenli bir şekilde dizilmesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.
İki panel 18 sunum
Bu arada yılın son Sahne XL etkinliğinde yine iki panel düzenlendi. StartupWatch Kurucusu Serkan Ünsal’ın moderatörlüğünü yapılan “VC LP’ye karşı” paneline Domino Ventures Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Dönüşüm-Teknoloji Lideri Yahya Ülker konuşmacı olarak katıldı.
Girişimlerin Turcorn Yolculuğu isimli ikinci panelin moderatörü TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Damla Turan, konuşmacıları ise Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz ile WASK Kurucusu Ercan Pilcioğlu oldu. Sahne XL etkinliğinde 39 girişim stant açarken, 18 girişim de sunum için sahne aldı.