BTM’de girişimci sayısı 3 ayda yüzde 40 arttı

Sevilay ÇOBAN

BTM’nin Fulya'daki yerleş­kesinde düzenlenen basın top­lantısında konuşan Kul, 2017'de İstanbul Ticaret Odası (İTO) ça­tısı altında kurulan BTM’nin 3 bin 500 metrekarelik alanda 4 farklı ana kuluçka programı ola­rak girişimcilere ev sahipliği yap­tıklarını söylerken, UBI Global tarafından dünyanın en iyi üçün­cü startup merkezi olarak liste­lendikleri bilgisini paylaştı.

Masada Dakar ile iş birliği var

Bünyelerindeki girişimleri İTO'daki 81 meslek komitesiyle birebir eşleştirdiklerini anlatan Kul, “Yılda iki kez düzenlediği­miz Sahne XL etkinliğine ulusla­rarası bağlantılarımızı davet edip a yatırımcı çekmek istiyoruz. İlk etkinliğimizi haziranın sonunda planlıyoruz. Yılsonuna kadar da yatırımcı zirvesi yapmayı plan­lıyoruz. Uluslararasılaşma he­defimiz doğrultusunda EBRD ile temas içerisindeyiz. Türkiye’de­ki start-up girişimciliğine ayır­dıkları 6,25 milyar liralık fon söz konusu. Biz bu fondan azami şe­kilde nasıl istifade ederiz, bunun peşindeyiz. Yine AB projelerin­de aktif olarak çalışıyoruz. Yakın zamanda Senegal Dakar'daki bir start-up merkeziyle de iş birliği içerisinde olacağız" diye konuştu.

Kadın girişimci oranı yüzde 24,71

Kul, BTM çatısı altında 514 gi­rişimcinin %24,71’nin kadın gi­rişimcilerden oluştuğunu ifade ederek, “Bu oran Türkiye ortala­masının oldukça üzerinde. Tür­kiye’de kadın girişimci oranları %4-15 civarında. Bizde her za­man bu oranın üzerinde oluyor. Girişimlerimiz bu zamana kadar 257 milyon dolar değerleme üze­rinden 28 milyon dolardan faz­la satış yaptı. Halen destek alan girişimlerimiz arasında en genç girişimcimiz 15 yaşında iken en tecrübelisi 66 yaşında. BTM'deki girişimlerde yapay zekâ ve sağlık teknolojilerinin öne çıkıyor. İlk çeyrekte girişimci sayısını %30- 40 artırdık, bu sayıyı muhafaza etmeyi planlıyoruz. En yakın va­dede unicorn çıkarmayı hedefli­yoruz, 2025'te neden olmasın?" ifadelerini kullandı.