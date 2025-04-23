BTM’de girişimci sayısı 3 ayda yüzde 40 arttı
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü Önder Kul, ilk çeyrekte girişimci sayısını yüzde 30-40 oranında artırdıklarını belirterek, “En yakın vadede unicorn çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
Sevilay ÇOBAN
BTM’nin Fulya'daki yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kul, 2017'de İstanbul Ticaret Odası (İTO) çatısı altında kurulan BTM’nin 3 bin 500 metrekarelik alanda 4 farklı ana kuluçka programı olarak girişimcilere ev sahipliği yaptıklarını söylerken, UBI Global tarafından dünyanın en iyi üçüncü startup merkezi olarak listelendikleri bilgisini paylaştı.
Masada Dakar ile iş birliği var
Bünyelerindeki girişimleri İTO'daki 81 meslek komitesiyle birebir eşleştirdiklerini anlatan Kul, “Yılda iki kez düzenlediğimiz Sahne XL etkinliğine uluslararası bağlantılarımızı davet edip a yatırımcı çekmek istiyoruz. İlk etkinliğimizi haziranın sonunda planlıyoruz. Yılsonuna kadar da yatırımcı zirvesi yapmayı planlıyoruz. Uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda EBRD ile temas içerisindeyiz. Türkiye’deki start-up girişimciliğine ayırdıkları 6,25 milyar liralık fon söz konusu. Biz bu fondan azami şekilde nasıl istifade ederiz, bunun peşindeyiz. Yine AB projelerinde aktif olarak çalışıyoruz. Yakın zamanda Senegal Dakar'daki bir start-up merkeziyle de iş birliği içerisinde olacağız" diye konuştu.
Kadın girişimci oranı yüzde 24,71
Kul, BTM çatısı altında 514 girişimcinin %24,71’nin kadın girişimcilerden oluştuğunu ifade ederek, “Bu oran Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Türkiye’de kadın girişimci oranları %4-15 civarında. Bizde her zaman bu oranın üzerinde oluyor. Girişimlerimiz bu zamana kadar 257 milyon dolar değerleme üzerinden 28 milyon dolardan fazla satış yaptı. Halen destek alan girişimlerimiz arasında en genç girişimcimiz 15 yaşında iken en tecrübelisi 66 yaşında. BTM'deki girişimlerde yapay zekâ ve sağlık teknolojilerinin öne çıkıyor. İlk çeyrekte girişimci sayısını %30- 40 artırdık, bu sayıyı muhafaza etmeyi planlıyoruz. En yakın vadede unicorn çıkarmayı hedefliyoruz, 2025'te neden olmasın?" ifadelerini kullandı.