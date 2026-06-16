BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Kılıç: Yeşil dönüşüm yeni dönemde rekabet şartı olacak

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Nezaket ÇETİN-BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası AB Uyum ve Ye­şil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç, sürdürü­lebilirlik ve çevre dönüşümü­nün yalnızca ekolojik değil aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir süreç olduğuna dikkat çek­ti. Türkiye’nin son yıllarda Sıfır Atık Hareketi, kaynak verimli­liği, geri dönüşüm altyapısı ve iklim politikalarında önemli adımlar attığını belirten Kılıç, bu dönüşümün sahaya güçlü şe­kilde yansıması için finansman mekanizmalarının netleşmesi gerektiğini söyledi.

Atık yönetiminin sadece am­balajla sınırlı kalmaması gerek­tiğini ifade eden Kılıç, bitkisel atık yağlardan elektronik atık­lara kadar tüm alanlarda sürdü­rülebilir geri kazanım sistem­lerinin yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti. Önümüz­deki dönemde Depozito Yöne­tim Sistemi’nin de döngüsel ekonomiye geçişte kritik rol üstleneceğini dile getirdi.

KOBİ’lerde ilk adım: Ölçmek ve raporlamak

Avrupa Birliği Yeşil Muta­bakatı’nın Türkiye açısından yalnızca çevresel bir düzenle­me olmadığını belirten Kılıç, enerji verimliliği, düşük kar­bonlu üretim, geri dönüştürül­müş hammadde kullanımı, diji­tal ürün pasaportu ve döngüsel ekonomi uygulamalarının sa­nayiye yeni fırsatlar sunduğu­nu söyledi.

Ancak özellikle KOBİ’lerin karbon hesaplama, raporlama ve dönüşüm yatırımları nede­niyle maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Kı­lıç, finansmana erişim ve tek­nik kapasitenin en önemli baş­lıklar arasında yer aldığını kay­detti.

Karbon ayak izinin azal­tılmasında ilk şartın mevcut emisyonları ölçmek olduğunu belirten Kılıç, “Ölçmeden yö­netemezsiniz” yaklaşımının temel alınması gerektiğini söy­ledi. Enerji tüketimi, üretim süreçleri, lojistik ve atık yöne­timinde veri toplama kültürü­nün oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

İklim değişikliğiyle mücade­lenin yalnızca kamu ya da sana­yinin tek başına üstlenebilece­ği bir süreç olmadığını vurgula­yan Kılıç, yerel yönetimler, özel sektör, akademi ve vatandaşla­rın ortak hareket etmesi gerek­tiğini söyledi.

Türkiye açısından COP31 sü­recinin yeşil yatırımları hızlan­dırma, iklim finansmanına eri­şimi artırma ve temiz teknoloji yatırımlarını destekleme açı­sından önemli fırsatlar sundu­ğunu ifade eden Kılıç, karbon piyasalarının da bu süreçte da­ha fazla önem kazanacağını be­lirtti.

SKDM ile karbon ticaretin parçası olacak

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekaniz­ması (SKDM) ile birlikte ihra­catta yeni bir döneme girildiği­ni söyleyen Kılıç, artık yalnızca ürünlerin değil, ürünlerin kar­bon içeriklerinin de rekabet un­suru haline geldiğini ifade etti.

Karbon emisyonlarının he­saplanması, doğrulanması ve raporlanmasının ticaretin ay­rılmaz bir parçası olacağını be­lirten Kılıç, düşük karbonlu üretime erken geçen firmaların Avrupa pazarında önemli avan­taj sağlayacağını söyledi.