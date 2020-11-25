BTSO Başkanı Burkay: Kredi ile işlerin dönmesi, gerçekçi olmaktan çıktı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda video konferans yöntemiyle konuşma gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi, ekonomi ve hukuk seferberliği mesajlarının iş dünyası için umut verici olduğunu belirtti.

Pandemi sonrasında Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar olduğunu aktaran Burkay, şunları kaydetti: "Ülke olarak bu fırsatları değerlendirecek güce ve iradeye sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu mesajlar da bu inancımızı güçlendirdi. Öncelikle kısa ve orta vadede faiz ve enflasyonu düşüş trendine sokmamız lazım. Türk lirasına yeniden itibar kazandırılması, büyüme hedeflerimizi destekleyecektir. Atılacak reform adımlarıyla birlikte yeni bir kalkınma dönemi başlatmamız gerekiyor. Salgının sağlıkta olduğu kadar ekonomideki olumsuz etkileri de devam ediyor. İş dünyası temsilcileri olarak üretimi yeniden eski gücüne kavuşturmak, temel önceliğimiz."

BTSO olarak, salgın sürecinde çok aktif çalıştıklarına dikkati çeken Burkay, "Bu zor süreçte, gerek online çalışmalarımız gerekse de faaliyetlerini kolaylaştırmak, gereken düzenlemelerin hayata geçirilmesi adına tüm üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Mal sahibi-kiracı ilişkileri, en büyük problem olarak karşımıza çıkacak"

Burkay, hayata geçirilen son kısıtlamalardan etkilenen restoran ve kafeler başta olmak üzere turizm, hizmet ve perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarının çözümüne ilişkin girişimde bulunduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde mal sahibi-kiracı ilişkileri, en büyük problem olarak karşımıza çıkacak. BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, bu konuda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Mecliste bu konuda bir düzenleme yapılması için çalışıyoruz. Faaliyetleri askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerin ucuz kredilerle değil, hibe ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kredi ile işlerin dönmesi, gerçekçi olmaktan çıktı. Ülke ekonomisine bir yük getirecekse de sosyal barış adına KOBİ'ler ve hizmet sektöründeki esnaflar, bu hibeden yararlanmalı. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ile temas halindeyiz. Önümüzdeki süreçte pandemiden yoğun olarak etkilenen sektörlerle de kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğiz."

"Oluşturduğumuz talep listesini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik"

Geçen hafta TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda sektörlerden gelen sıkıntıları ve çözüm önerilerini doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlara aktardıklarını vurgulayan Burkay, şöyle devam etti: "İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükünün hafifletilmesinden ertelenen vergi ve kredi borçlarının yapılandırmasına, biriken KDV alacaklarından yerli ve milli ekonomiyi destekleyecek argümanların harekete geçirilmesine kadar birçok başlıkta oluşturduğumuz talep listesini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrıca mevcut ölçeklerini büyütme ihtiyacı olan firmalarımıza yatırım teşviklerinden faydalanma imkanının oluşturulmasını, işletmelerimize dijital dönüşümleri için ihtiyaç duydukları altyapı yatırımlarında destek sağlanması ve risk sermayesi şirketlerinin kuruluşu için yeni özendirici önlem ve teşviklerin uygulanması taleplerimizi de aktardık."

Burkay, Bursa Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Merkezi'nde (BUTGEM) hazırlanan "Sanal Gerçeklik ile Yüksekte Çalışma Eğitimi Verilmesi" projesinin Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazandığını, 2 milyon liranın üzerinde bütçeli proje ile BUTGEM'de yeni nesil sanal laboratuvarlar kurulacağını da kaydetti.