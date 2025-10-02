BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: Faizlerin reel sektör üzerindeki yükünü hafifletmeliyiz

Nezaket ÇETİN - BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Komiteler ve Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO meslek komitesi ve meclis üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, meslek komitelerinin üretimden ihracata, ticaretten istihdama kadar her alanda sahadaki nabzı tuttuğunu belirterek, komitelerden gelen bilgilerin sorunların tespitinin yanı sıra aynı zamanda çözüm arayışına ışık tuttuğunu ifade etti. Komitelerden gelen talepleri raporlara dönüştürerek, TOBB başta olmak üzere Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla paylaşıldığını ifade eden Burkay, “Hepimizin hedefi Bursa’nın ve Türkiye’nin yarınlarını daha güçlü kılmak. İşte bu ortak amaç bizleri birbirimize bağlıyor. Meslek komitelerimiz de bu dayanışmanın en somut yansımasıdır. Burada dile gelen her fikir, her öneri Odamızın hareket yönünü belirlerken, ülkemizin ekonomi politikalarını da şekillendiriyor.

“Üretimden ve ihracattan vazgeçme lüksümüz yok”

Bugüne kadar üyelerimizin katkılarıyla çok önemli meselelerin çözüme kavuşmasını sağladık, önemli kazanımlar elde ettik” dedi. BTSO Başkanı Burkay, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ı eylül ayında BTSO’da Bursa iş dünyası ile buluşturduklarını hatırlatarak, “Bu görüşmede de ifade ettiğimiz üzere; enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikaları fiyat istikrarına katkı sağlıyor. Ancak aynı zamanda üretim ve ticaret için hayati önemde olan finansmana erişimi zorlaştırıyor. Her fırsatta dile getirdiğim gibi bizim üretimden, ihracattan vazgeçme lüksümüz yok. Ancak reel sektörümüzün üzerindeki yükü de hafifletmemiz gerekiyor” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, kredilerin üretim odaklı firmalara yönlendirilmesi reel sektörün ihtiyaçlarına uygun selektif politikaların uygulanması ve finansman maliyetlerinin öngörülebilir şekilde düşürülmesi gerektiğini söyledi. İbrahim Burkay, “Politika faizi ile piyasa faizleri arasındaki makas, üretim, yatırım ve ticaret ortamının tüm tarafları üzerinde ağır yükler oluşturuyor. Mevcut reel faiz seviyesinin sektörlerimizin üzerinde oluşturduğu bu yükü hızla hafifletmek zorundayız. Bu nedenle faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar çok daha güçlü indirimlerle sürdürülmesini de her fırsatta dile getirmeyi sürdürüyoruz. Temmuz ayında uygulamaya alınan Nefes Kredisi kısa sürede iş dünyamız için adeta bir can simidi oldu. Ancak finansman ihtiyacımızın büyüklüğü düşünüldüğünde, yeni bir paketin süratle devreye alınması da artık kaçınılmazdır. İhracatçılarımızın döviz gelirlerini TL’ye çevirdikten sonra yeniden döviz almak zorunda kalmaları, kur farkından doğan kayıplara yol açıyor. Bu noktada döviz dönüşüm desteğinin devamı, reeskont kredilerinde günlük limitin 5 milyar TL’ye çıkarılması ve maliyetlerin düşürülmesi de beklentilerimiz arasında” dedi.