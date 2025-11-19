Bu ay Merkez Bankası toplantısı var mı? MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kasım ayının 3'te 2'si geride kalırken bu ay Merkez Bankası toplantısının olup olmayacağı merak ediliyor. Son 3 aydır faiz indirimine giden TCBM'nin faizler ile ilgili nasıl bir adım atacağı tartışılıyor. Özellikle yatırımcıların gözü toplantıya çevrilirken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı tarihi sıkça araştırılıyor. Milyonlar alınacak karar için bekleyiş içerisinde... Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte net tarihler...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayında toplantı yapmayacak. Yılın son toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleşecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Ekonomistler, ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez'in indirim yönünde cesaretlendirebileceğini değerlendiriyor. Genel kanı 100 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde...