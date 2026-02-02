Bu ay Merkez Bankası toplantısı var mı? MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Şubat ayına girilmesi ile birlikte Merkez Bankası toplantı tarihleri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar ikici toplantıda nasıl bir yol izleneceğini merak ediyor ve "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Enflasyon rakamları yarın açıklanacak ve ardından gözler Merkez Bankası'nın atacağı adıma çevrilecek. Gelecek rakamlara göre Merkez kararını verecek. Vatandaşlar tarihleri öğrenmeye çalışırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.
Toplantı takvimi
12 Mart 2026 – PPK Faiz Kararı
18 Mart: PPK Özeti
22 Nisan 2026 – PPK Faiz Kararı
30 Nisan: PPK Özeti
14 Mayıs: Enflasyon Raporu
22 Mayıs: Finansal İstikrar Raporu
11 Haziran 2026 – PPK Faiz Kararı
18 Haziran: PPK Özeti
23 Temmuz 2026 – PPK Faiz Kararı
30 Temmuz: PPK Özeti
13 Ağustos: Enflasyon Raporu
10 Eylül 2026 – PPK Faiz Kararı
17 Eylül: PPK Özeti
22 Ekim 2026 – PPK Faiz Kararı
30 Ekim: PPK Özeti
12 Kasım: Enflasyon Raporu
27 Kasım: Finansal İstikrar Raporu
10 Aralık 2026 – PPK Faiz Kararı
17 Aralık: PPK Özeti