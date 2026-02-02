Google Haberler

Bu ay Merkez Bankası toplantısı var mı? MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Şubat ayına girilmesi ile birlikte Merkez Bankası toplantı tarihleri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar ikici toplantıda nasıl bir yol izleneceğini merak ediyor ve "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

Enflasyon rakamları yarın açıklanacak ve ardından gözler Merkez Bankası'nın atacağı adıma çevrilecek. Gelecek rakamlara göre Merkez kararını verecek. Vatandaşlar tarihleri öğrenmeye çalışırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.

Toplantı takvimi

12 Mart 2026 – PPK Faiz Kararı

18 Mart: PPK Özeti

22 Nisan 2026 – PPK Faiz Kararı

30 Nisan: PPK Özeti

14 Mayıs: Enflasyon Raporu

22 Mayıs: Finansal İstikrar Raporu

11 Haziran 2026 – PPK Faiz Kararı

18 Haziran: PPK Özeti

23 Temmuz 2026 – PPK Faiz Kararı

30 Temmuz: PPK Özeti

13 Ağustos: Enflasyon Raporu

10 Eylül 2026 – PPK Faiz Kararı

17 Eylül: PPK Özeti

22 Ekim 2026 – PPK Faiz Kararı

30 Ekim: PPK Özeti

12 Kasım: Enflasyon Raporu

27 Kasım: Finansal İstikrar Raporu

10 Aralık 2026 – PPK Faiz Kararı

17 Aralık: PPK Özeti

