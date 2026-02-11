Bu ay Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Ocak ayında 150 baz puan indirime giden Merkez'in bir sonraki toplantıda nasıl bir yol çizeceği sorgulanıyor. İşte "TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.