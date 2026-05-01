Bu ay Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası son iki toplantıda faizleri sabit bıraktı. Savaş ortamının devam etmesi piyasaları tedirgin etmeye devam ederken bir sonraki toplantıda nasıl bir yok izleneceği tartışılıyor. Vatandaşlar da mayıs ayının ilk gününde tarihleri merak ederken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" diye soruyor.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayında toplanmayacak. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 11 Haziran'da yapılacak ve karar saat 14.00'te duyurulacak.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti de 18 Haziran'da yayımlanacak.