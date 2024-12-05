Bu hafta döviz arttı, altın azaldı: Merkez Bankası'nın rezervi tarihi seviyelere yakın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri tarihi seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor. Kasım ayının ilk haftasında 159 milyar dolarla zirveyi gören banka, bugün haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 29 Kasım haftasında 2 milyar 83 milyon dolar artışla 92 milyar 818 milyon dolara çıktı. Bir önceki hafta rezerv 90 milyar 735 milyon dolardı.

Merkez'in altın rezervi azaldı

Aynı dönemde bankanın altın rezervi ise 984 milyon dolar azalarak 65 milyar 904 milyon dolardan 64 milyar 920 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervi

Bakanın toplam rezervi, önceki haftaya göre 1 milyar 99 milyon dolar artışla 156 milyar 639 milyon dolardan 157 milyar 738 milyon dolara çıktı.