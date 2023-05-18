Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

BIST 100 endeksi, en düşük 4.405,99 ve en yüksek 4.700,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,13 azalarak 4.501,73 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,66 değer kaybıyla 1.246 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,65 azalışla 8.348 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 2.077 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.043 liraya indi.Bu hafta ABD doları yüzde 1,04 değer kazancıyla 19,7910, avro ise yüzde 0,07 kazançla 21,3430 liraya yükseldi

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,37 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,44 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.